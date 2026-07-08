Los tiempos del Barcelona con Joao Cancelo

El club azulgrana cuenta con el deseo del futbolista de repetir en el Camp Nou y resta por resolver el año de contrato que tiene con el Al-Hilal saudí

El deseo del FC Barcelona por Joao Cancelo y el del futbolista por acabar nuevamente en el club catalán es firme. Queda por resolver la arista del Al-Hilal, que no es cuestión menor. Una partida que puede ser larga pero que entra en un nuevo escenario tras la eliminación de Portugal en el Mundial.

El Barcelona y Joao Cancelo se habían dado un paréntesis en la ofensiva para buscar una solución que permita salir al lateral del Al-Hilal, con el que tiene aún un año de contrato. El jugador quería centrase en el Mundial antes de poder resolver su futuro, que en su mente pasa por volver a jugar en el Camp Nou.

Las peticiones del Al-Hilal para desprenderse de Joao Cancelo

Después de dos cesiones en el Barcelona, una desde el Manchester City y otra desde el Al-Hilal la pasada campaña, Joao Cancelo quiere jugar definitivamente en el club catalán. No será fácil porque las peticiones de los saudí son altas, si bien es cierto se han ido rebajando con el paso de las semanas. De los 15 millones de euros iniciales, el acuerdo podría llegar con unos 10.

En cualquier caso, tal y como apunta Mundo Deportivo, el Barcelona se siente tranquilo para que la situación acabe por desbloquearse y Joao Cancelo se pueda poner a las órdenes de Hansi Flick para el 'stage' de pretemporada en Inglaterra.

El acuerdo del Barcelona con Joao Cancelo por dos temporadas

El Barcelona cuenta, además, con la claro deseo del futbolista. Una pretensión transformada en un acuerdo por dos temporadas con el portugués para que vista de azulgrana. Ahora queda por resolver el año de contrato que le resta con el Al-Hilal.

Joao Cancelo disfruta ahora de unas semanas de vacaciones, después de que Portugal terminara su participación en el Mundial al caer derrotada ante España en los octavos de final. Unas semanas que espera que sean decisivas para que encontrar la salida del club saudí, que ya el pasado año le abrió la puerta para una cesión al Barcelona en el segundo tramo de la temporada.

Los números de Joao Cancelo la pasada temporada con el Barcelona

Primero con Xavi Hernández en el banquillo convenció hace años, también con Flick los últimos seis meses. El alemán valora las prestaciones ofensivas de Joao Cancelo que encaja a la perfección en la idea y esquema de juego del entrenador del Barcelona. Otro elemento clave es su polivalencia, aunque preferentemente fue utilizado en el lateral izquierdo, desbancando a Alejandro Balde.

Fueron 23 partidos los que disputó Joao Cancelo la temporada pasada con el Barcelona en medio curso entre las distintas competiciones. Números que dan una dimensión del peso del portugués en las alineaciones de Flick. Dos goles y cuatro asistencias completan el registro estadístico del internacional portugués.

Ahora busca mantener ese rendimiento en un lugar y un contexto en el que se siente a gusto y que le atrae por la competitividad de un Barcelona que quiere volver a imponerse en LALIGA y que tiene la Champions League como gran objetivo.