Rashford habla claro de su futuro y cuándo lo decidirá

El FC Barcelona no ejecutó la opción de compra de 30 millones de euros que tenía por el inglés que ahora ha vuelto al Manchester United del cual desea salir ya que su intención era quedarse en el equipo catalán en donde se ha reencontrado con su mejor nivel como futbolista

Marcus Rashford es uno de los jugadores que el FC Barcelona no pierde de vista a pesar de que el club catalán decidió no ejecutar la opción de compra que tenía sobre él, fijada en 30 millones de euros. El atacante está en la rampa de salida del Manchester United, a donde ha regresado y con quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, y el club catalán está pendiente por si puede volver a conseguirlo como cedido o a precio de saldo. Con todo, Rashford ha dejado claro que hasta después del Mundial 2026 no tomará ninguna decisión.

Marcus Rashford ha decidido aparcar su futuro deportivo y no va a tomar ninguna decisión hasta que no termine de jugar el Mundial 2026 que está disputando ahora mismo con Inglaterra. El extremo ha querido así poner fin a todos los rumores y las informaciones que hay sobre él.

"Fui muy claro con todas las partes implicadas. Quería que cualquier movimiento se realizara antes del comienzo de la Copa del Mundo. Si no era así, prefería que se esperara hasta su finalización. Quiero estar completamente centrado en este momento", ha manifestado un Marcus Rashford en las horas previas del partido de octavos de final que Inglaterra va a disputar contra México.

La situación de Marcus Rashford en este mercado de fichajes de verano

Después de una temporada en la que se ha reencontrado con su mejor nivel de juego, 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos disputados con el FC Barcelona, Marcus Rashford ha vuelto al Manchester United porque el club catalán consideró que sus cifras no eran suficientes para pagar los 30 millones de euros que estaban pactados.

Esto no quiere decir que Marcus Rashford no vaya a volver a un FC Barcelona que está jugando sus cartas para conseguir al inglés lo más barato posible a sabiendas que su continuidad en el Manchester United, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, está muy complicado ya que el club mancuniano quiere hacer caja con él.

Marcus Rashford, de 28 años, cuenta con el interés de varios clubes importantes de Europa, pero, de momento, no ha cristalizado absolutamente nada y así seguirá ya que el inglés ha dicho claro que hasta que no acabe el Mundial 2026 no va a tomar ninguna decisión. El extremo tiene como prioridad regresar al FC Barcelona en donde ha estado muy feliz, pero el club catalán está apurando sus opciones y también, de paso, valorando otras oportunidades de mercado como es el caso de Rafael Leao, extremo portugués que puede salir del AC Milan y que gusta mucho en la dirección deportiva que lidera Deco.