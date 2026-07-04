La cláusula por la que el Barcelona puede rescindir el segundo año de Christensen

Si el danés no juega un mínimo de un 30 por ciento de los partidos de la temporada que viene podría ser cortado por el club azulgrana el próximo verano

El FC Barcelona anunciaba hace algunos días la renovación de Andreas Christensen por dos temporadas. Un movimiento que podía sorprender a algunos por el hecho de que el danés había participado poco en el equipo por culpa de una importante lesión. El central, que acababa contrato el pasado 30 de junio, extendía su vinculación con el club catalán hasta el verano de 2028.

Sin embargo, la segunda temporada de Christensen en el Barcelona podría ser resuelta de manera unilateral por el club catalán sin demasiadas dificultades. Según Marca, club azulgrana podría cortar el contrato del defensa si juega menos de un 30 por ciento de los partidos de la primera temporada. Eso sí tendría que pagar una pequeña penalización al futbolista por ejercer esa cláusula.

Una renovación de Andreas Christensen a la baja en cuanto al salario del danés

Una forma que tiene el Barcelona de cubrirse las espaldas si Christensen no fuera lo rentable que se pretende en el plano deportivo. La renovación del jugador, además, se producía a la baja en cuanto a las cantidades que percibe el danés. Se trata de la mitad del salario, si bien es cierto que existen una serie de variables que podrían elevar notablemente los emolumentos del defensa que sufrió la pasada campaña una importante lesión de rodilla.

Hay que recordar que Christensen padeció la pasada temporada una rotura parcial del ligamento cruzado de su rodilla izquierda una lesión que se producía en el mes de diciembre y que frenaba en seco su temporada. A partir de ahí se iniciaba un largo proceso que únicamente permitió que el danés entrara en las últimas convocatorias del Barcelona.

Andreas Christensen únicamente pudo jugar unos minutos en el partido final ante el Valencia después de su lesión

Tanto es así que sólo jugó los veinte minutos finales de la temporada, en el partido que los de Hansi Flick visitaron Mestalla ante el Valencia ya con nada por jugarse. En total, y básicamente por lo jugado antes de su lesión, Christensen participó en 18 partidos oficiales con el Barcelona durante la temporada.

El club azulgrana, especialmente en la figura del presidente Joan Laporta, quiso tener un gesto con el futbolista para que continuara de azulgrana. Todo pese a que el defensa, más allá de la última lesión, no ha tenido excesiva continuidad en el equipo en estos dos años por diferentes problemas físicos que ha ido padeciendo. Una situación que el danés espera virar.

Ahora el Barcelona ha decidido renovar a Christensen por dos temporadas, aunque con las salvedades expuestas que permiten que sea un sólo año de contrato si el futbolista no cumple con las expectativas en cuanto al número de partidos. El club azulgrana busca centrales en el mercado, sin que de momento haya llegado ninguno.

Hay que recordar que la salida de Iñigo Martínez, en septiembre de 2025, no fue cubierta por ningún recambio y eso quiere ahora que cambie el Barcelona. Por el momento ha sumado un efectivo con la renovación de Christensen.