Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado y deja la defensa del Barça en alerta

La entidad ha azulgrana ha comunicado la mala noticia con el central internacional con Dinamarca, por lo que podría estar apartado de los terrenos de juego unos cuatro meses, siendo una baja importante por los pocos efectivos que tiene Hansi Flick en esa demarcación

Muy malas noticias han tenido lugar en el día de hoy para Christensen. El Barcelona ha informado en el día de hoy que sufre una rotura parcial del ligamento cruzado, que tuvo lugar en el entrenamiento dirigido por Hansi Flick ayer. Por ello, el central internacional con Dinamarca no ha podido entrar en la convocatoria para el partido de hoy, donde el conjunto culé se ha llevado los tres puntos de su enfrentamiento contra el Villarreal en La Cerámica. De esta manera, el jugador de 29 años no será operado pero puede llegar a estar de baja unos cuatro meses.

Hansi Flick confirma el largo periodo tiempo de baja de Christensen

El Barcelona ha comunicado en el día de hoy la dura lesión de Christensen: "Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. En este sentido, Mundo Deportivo ha informado que el central danés, que no tendrá que ser operado, podría estar de baja unos cuatro meses, suponiendo un problema para la defensa de Hansi Flick, que sigue sin poder contar con un Ronald Araujo que se fue a Israel de viaje espiritual, muy afectado anímicamente tras la derrota contra el Chelsea de UEFA Champions League.

Por otro lado, Hansi Flick hizo balance de la lesión de Christensen, en la rueda de prensa posterior a la victoria del Barcelona contra el Villarreal: "Seguirá un tratamiento conservador. Creo que estará fuera los próximos meses. Estaba a un buen nivel. Nos daba estabilidad en defensa. Era una buena opción, pero ahora está fuera". Sin embargo, el técnico alemán vio luz verde con Gerard Martín, al que alabó por su gran estado de forma actual: "Ya sabemos lo que nos dará. Ha mejorado mucho esta temporada en una posición en la que no solía jugar antes. Le estoy agradecido. Nos da estabilidad". Además, el exentrenador del Bayern de Múnich valoró el problema con Jules Koundé, que se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 79 por molestias musculares: "Creo que está bien. Durante los últimos 3 o 4 días tuvo algunos problemas. Estaba enfermo. No está tan mal. Dijo que cuando saliera, estaría mejor. Espero que sea así".

Christensen, lesionado y con su futuro aún por resolver

Además, Christensen sigue con su futuro pendiente de resolver y quedar cerrado, ya que tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2026. Por ello, esta lesión podría ser determinante en torno a una posible firma con el conjunto culé o el hecho de facilitar una salida en los próximos meses, aunque sería a coste cero al irse gratis. Sin embargo, el jugador no está teniendo buenas noticias en su cuarta temporada en el conjunto de Hansi Flick, donde ya sufrió problemas musculares a finales de noviembre que le tuvieron de baja hasta en cinco encuentros.

Por ello, Hansi Flick cuenta con Gerard Martín, Cubarsí, Koundé, Eric García y Balde de la primera plantilla disponible, a falta de confirmar el regreso de Araujo, que podría ser contra el Espanyol, lo que podría hacer que el Barcelona entre en el mercado de fichajes en busca de un efectivo para reforzar la defensa de cara a la segunda mitad de la temporada.