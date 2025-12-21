Villarreal 0-2 Barcelona: Raphinha y Lamine Yamal firman una Feliz Navidad

Raphinha provocó y marcó el primer gol de los de Flick en el minuto 12. En el segundo tiempo, Lamine Yamal hizo el segundo en el 63. Se retiró lesionado Koundé

Villarreal y Barcelona se veían las caras este domingo desde las 16:15 horas en el encuentro de la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Este choque es de lo mejor que se puede ver ahora mismo en Primera división ya que el Villarreal partía esta jornada como tercer clasificado y el Barcelona es el líder de la tabla.

El Villarreal conoció la victoria del Atlético de Madrid que le arrebató el primer puesto a falta de que los groguets disputasen su encuentro. En el lado culé, los de Flick conocían el triunfo este pasado sábado del Real Madrid ante el Sevilla.

El Villarreal aprieta y Raphinha acierta

El partido empezó con un Villarreal muy incisivo y es que cuando aún no se había cumplido el primer minuto, Moleiro se la puso a Pépé pero el delantero local no acertó a rematar al fondo de las mallas de Joan García. Los de Marcelino no querían que les pasase lo de la temporada pasada cuando tuvieron numerosas ocasiones pero se terminaron llevando un duro 1-5.

El Barcelona por su parte no le perdió la cara al partido y con un Raphinha muy activo, empezó a generar peligro. Precisamente en una internada del brasileño desde la banda izquierda, dribló hacia dentro y Comesaña picó para hacer un penalti muy claro. Corría el minuto 12 y Raphinha abría el marcador para el Barcelona tras ejecutar a la perfección el lanzamiento desde los once metros. En el 16, el Villarreal celebraba un gol pero el colegiado señalaba fuera de juego de Cardona, que con su centro provocó un tanto en propia puerta de Koundé.

El Villarreal trató de reponerse pero se llevó un palo importante en el 38. Renato Veiga entraba por detrás a Lamine Yamal y Alberola Rojas no dudaba en mostrarle la roja al jugador del Villarreal. Los de Marcelino se quedaban con 10 y el Barcelona contemporizaba de ahí al final del primer tiempo. Los groguets vieron como le anulaban un gol antes de la expulsión tras estar

Marcelino arriesga en la reanudación

El segundo tiempo empezó con la sorpresa de la ausencia de cambios en el Villarreal, que recordemos, estaba con 10 tras la expulsión de Renato Veiga. El Villarreal no quería dar un paso atrás y apostaba por jugar de tú a tú al Barcelona. Los gorguets trataban de que el juego se desarrollase en terreno culé para así evitar que el Barcelona le hiciese más daño.

Lamine Yamal se aprovecha de un lío en el área del Villarreal

Lamine Yamal estaba generando mucho peligro durante todo el encuentro pero el internacional español no había conseguido hacer gol aún. Fue en el minuto 63, en una jugada en la que hubo varios rebotes, cuando Lamine Yamal, en un mar de piernas, sacó su calidad para hacer el 0-2 en La Cerámica. A pesar de este segundo tanto, el Villarreal siguió teniendo ocasiones pero se encontraba casi siempre con un Joan García inconmensurable que por momentos parecía insuperable.

A falta de poco menos de 15 minutos para el final, el Barcelona tuvo que lamentar la baja de Koundé por lesión. El francés se retiró ayudado por los servicios médicos. Con este triunfo el Barcelona vuelve a recuperar su diferencia de cuatro puntos con el Real Madrid y deja al Villarreal a 11 y al Atlético de Madrid a nueve.