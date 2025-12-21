Hansi Flick aclara la posible lesión de Koundé

El técnico del Barcelona se mostró feliz por sacar los tres puntos ante un Villarreal al que elogió por la velocidad de su fútbol. Sobre el galo se mostró tranquilo: "No está tan mal"

El Barcelona se presentaba este domingo en La Cerámica para medirse a un Villarreal ante el que no perdía desde 2007. El Barcelona, sin demasiadas ocasiones claras, se fue al descanso con 0-1 gracias al tanto de penalti de Raphinha.

Los culés se quedaron en superioridad numérica tras la expulsión de Renato Veiga y lo aprovecharon en el segundo tiempo a la perfección generando un mayor flujo de ocasiones que terminaron con el segundo tanto obra de Lamine Yamal. La peor noticia fue quizás la sustitución de Koundé, la cual aclaró Hansi Flick tras el encuentro.

La posible lesión de Koundé aclarada por Hansi Flick

Hansi Flick calmó los nervios en torno a la posible lesión de Koundé: "Creo que está bien. Durante los últimos 3 o 4 días tuvo algunos problemas. Estaba enfermo. No está tan mal. Dijo que cuando saliera, estaría mejor. Espero que sea así". El técnico alemán fue también sincero a la hora de hablar del nivel de su equipo: "Jugamos un gran partido esta noche. Por supuesto, también puedes ver que mi equipo está un poco cansado. Al final, en la última línea de defensa, no tenemos muchas opciones. Pero la mentalidad y la actitud del equipo es increíble. Estoy muy orgulloso de eso. Esto es lo que puedo decir. Tres puntos más. Ahora es el final fantástico de este año. Lo más importante son los 3 puntos en el día de hoy".

La actuación de Joan García

Otro de los nombres propios del encuentro fue Joan García, quien con sus paradas evitó que hoy el Barcelona se llevase algún gol a casa. Hansi Flick fue cuestionado sobre si entiende que la Selección española de Luis de la Fuente no llame al guardameta culé. El técnico alemán no quiso líos y dejó esa decisión en manos del seleccionador español: "No es mi trabajo. Estoy contento de tenerlo en mi equipo. Este es otra persona que tiene que hacerlo".

Por último, Hansi Flick comentó lo que a su manera de ver es lo mejor para el Barcelona y no es otra cosa que su forma de entrenar: "El equipo, como he dicho antes, la mentalidad y la calidad son buenas. Para mí, lo más importante siempre es el entrenamiento. Cuando veo cómo entrenan con mucha intensidad, con mucha calidad, esto es lo que quiero ver. Siempre estamos activos en el entrenamiento. No hay nadie que dice que 70 por ciento es suficiente. No. Todo el mundo da 100 por ciento. Creo que es una de las cosas claves. Para mí, es lo más importante. Que tengamos una calidad muy buena en el entrenamiento. Esto es lo que puedo ver. En las semanas que no jugamos tan bien, sé exactamente en el entrenamiento, cuando veo la calidad, que volvemos. Estoy muy contento de que el equipo lo ha mostrado en las últimas semanas. Esto es bueno. Ahora tienen que descansar. Celebran la fecha de Navidad con la familia. Creo que es también importante. También quiero agradecer a nuestros jugadores. No están aquí, pero creo que estarán allí en el nuevo año".