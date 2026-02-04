La imagen que ilusiona de nuevo a todo el barcelonismo

El sevillano Gavi no ha dudado en anunciar que tanto a él como a su compañero Pedri les queda muy poco para volver con el grupo. La recuperación de ambos va por buen camino

Líderes en LaLiga EA Sports, en semifinales de la Copa del Rey, en octavos de final de la Champions League y con una Supercopa de España más luciendo ya en la vitrinas azulgranas. La temporada 2025-26 va por buen camino para los de Hansi Flick y, por segundo año consecutivo, está el técnico alemán está sacando el proyecto adelante con un presupuesto muy ajustado y con jugadores de la casa. Y con contratiempos de todos los colores.

Por eso, viendo el brillante panorama que han conseguido, la foto que ha subido uno de sus jugadores a sus redes sociales ha ilusionado a todo el barcelonismo. Y es que el conjunto catalán ha conseguido, con las rotaciones y la gestión de Flick, que no se noten las ausencias de sus dos motores en el centro del campo: Gavi y Pedri.

Ambos continúan con sus respectivos procesos de recuperación y han coincidido sobre la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Y el sevillano no ha dudado en fotografiarse junto al canario para avisar de que pronto regresarán a la sala de máquinas culé.

Concretamente, Gavi (21 años) ha entrado ya en la recta final de su lesión. Cabe recordar que fue el pasado 23 de septiembre cuando el centrocampista azulgrana pasó por el quirófano para someterse a una artroscopia y solucionar así la lesión que había sufrido en el menisco interno derecho. Entre cuatro y cinco meses le dieron como plazo para volver, por lo que el próximo día 23 se cumplirán dicha fecha máxima.

De regresar a finales de mes, Gavi volvería en la fase más decisiva de la temporada y Flick lo agradecería, ya que con Pedri también lesionado ha tenido que retrasar la posición de Dani Olmo para colaborar en tareas de creación.

El estado de Pedri, lesionado otra vez

Mientras tanto, Pedri también empieza a sonreír viendo que el equipo está sacando los partidos sin su presencia y que va a llegar a la fase decisiva de la temporada. El centrocampista barcelonista sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y le dieron de plazo un mes para recuperarse.

Por ahora, se ha perdido la última jornada de Champions League, los cuartos de final de Copa y dos partidos de Liga, frente al Real Oviedo y ante el Elche.

De igual modo, su vuelta al equipo catalán no espera hasta finales de este mes, por lo que también se perderá los duelos contra el Mallorca, Girona y Levante.