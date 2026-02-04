El momento de Muriqi para verse las caras con Joan García en el Spotify Camp Nou

El delantero del Mallorca llega al encuentro contra el Barcelona siendo una seria amenaza para los de Hansi Flick, ya que es el segundo máximo goleador de LaLiga EA Sports con 15 goles, además de firmar un mes de enero con cinco dianas

El Mallorca visitará el próximo sábado el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Jagoba Arrasate se verán las caras con los de Hansi Flick tras la importante victoria del pasado lunes frente al Sevilla, donde Muriqi logró un gol y una asistencia. De esta manera, el delantero de Kosovo se posiciona como una de las amenazas para el Barcelona, ya que llega siendo el segundo máximo anotador del campeonato, viniendo además de un enero donde ha firmado cinco dianas en cuatro choques.

El reto del Mallorca ante el Barcelona con Muriqi al frente

Muriqi está viviendo una de sus mejores temporadas en el Mallorca, en un año en el que cumple su quinta campaña defendiendo los colores del conjunto balear. Con contrato hasta junio de 2029, el delantero de Kosovo se afianza como uno de los líderes del equipo de Jagoba Arrasate. Por el momento, el futbolista de 31 años ha logrado 15 goles y una asistencia en 21 partidos esta temporada, siendo clave en diferentes encuentros del equipo, como el del pasado lunes ante el Sevilla o en la victoria frente al Athletic Club en Son Moix, donde logró un hat-trick. Con ello, el jugador llega al Spotify Camp Nou con una cuenta pendiente tras lo vivido en el partido de ida, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, donde fue expulsado con tarjeta roja y perdieron 0-3 ante el Barcelona de Hansi Flick.

Tras la victoria del Mallorca al Sevilla en Son Moix, Muriqi destacó la importancia de cara a la clasificación de LaLiga EA Sports, donde se sitúan decimocuartos con 24 puntos: "Era un partido vital para nosotros. Teníamos que ganar y desde el primer minuto estábamos muy intensos. Hemos conseguido una victoria muy importante y además con goleada. Ojalá más. Desde inicio estábamos apretando y defendiendo muy bien. Quiero felicitar a David López que lo ha hecho muy bien, parecía que llevaba 10 años con la camiseta del Mallorca puesto. Contento por todos, tenemos que seguir así y no relajarnos. A por más siempre y ojalá poder ayudar siempre al Mallorca con más goles". Con ello, el delantero de Kosovo viajará a Barcelona con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa y confirmar las buenas sensaciones que está demostrando esta temporada.

Joan García, ante una nueva amenaza con la camiseta del Barcelona

Por su parte, Joan García se verá las caras con un Muriqi que viene desatado esta temporada. No obstante, el portero del Barcelona está mostrando una seguridad y siendo un cerrojo para los de Hansi Flick, pese a haber encajado en la mayoría de encuentros en lo que llevamos de año. De hecho, el exmeta del Espanyol tan solo ha dejado la puerta a cero en 2026 contra el Espanyol, Athletic Club, Racing y Real Oviedo, aunque todos ellos acabaron con victoria azulgrana. Además, la victoria del equipo culé podría suponer la presión hacia el Real Madrid, que se enfrentará al Valencia en Mestalla el domingo a las 21:00 horas. En cualquier caso, el Spotify Camp Nou será testigo de este sábado de un gran enfrentamiento entre el delantero de Kosovo y el de Sallent.