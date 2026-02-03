El polémico audio del VAR que perjudicó al Sevilla contra el Mallorca: "No debería haber entrado"

Soto Grado, que no había pitado nada y fue advertido por González Fuertes desde el VAR, necesitó más planos para tomar una decisión mientras que expertos en la materia consideran que la herramienta de videoarbitraje no debería haber intervenido

El Sevilla sufrió una dura derrota en Son Moix contra el Mallorca lastrado por una segunda mitad nefasta que evidencia las preocupantes carencias nervionenses y lo deja en una situación complicada.

No obstante, antes, en la primera parte, se produjo una acción muy polémica que obligó al Sevilla a remar contra corriente por un penalti que ha generado un considerable malestar en el sevillismo, convirtiendo a los de Eduardo Dato en el equipo con más penas máximas de LaLiga con un total de ocho.

La jugada se produjo en el minuto 21, cuando Virgili terminó en el suelo dentro del área tras driblar a Carmona. El colegiado, Soto Grado, muy cerca de lo sucedido no señaló nada y el juego continuó hasta el punto de que el Sevilla llegó al bermellones. Pero entonces, cuando el balón salió fuera, el árbitro recibió un aviso desde la Sala VOR pese a que se trataba de una acción interpretable y, en estos casos, a menos que resulte muy claro, el protocolo apunta que esta herramienta no debe intervenir.

González Fuertes advirtió a Soto Grado con su propia versión de que revisara la jugada

González Fuertes lo hizo y avisó a Soto Grado por el pinganillo. "Te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti", le indicó el asturiano tal y como recoge el audio del VAR publicado por la Real Federación Española, para acto seguido advertirle lo que había sucedido a partir de su versión particular.

"Una vez que estés en la pantalla, hemos advertido una zancadilla por parte del defensor. Tenemos dos cámaras, una de cortos de corto para que veas la naturaleza de la acción y otra de amplios, para la causa-efecto", apuntó González Fuertes, que pidió más imágenes para salir de dudas al no aclarárselas las que le había ofrecido su compañero.

Soto Grado necesitó más imágenes para salir de dudas

"Pónmela más abierta, que quiero ver si ese pie sale para atrás o si el jugador está normal", replicó Soto Grado, que tras revisar la jugada durante un momento tomó una decisión, pero sin demasiado convencimiento por la forma en la que se expresó para confirmar lo que había determinado.

"Yo creo que puede quitar el pie; Voy a pitar penalti sin amonestación; no hay ocasión manifiesta ni nada", sentenció el árbitro abulense, desatando obviamente múltiples protestas por parte de los sevillistas, que no daban crédito a lo sucedido.

La clave de esta jugada es si el VAR debe intervenir o no en una acción que no es evidente, a lo que un experto en la materia, el ex árbitro Uxío Caamaño (@MrAsubio). responde con una negativa. . "Jugada complicada con interpretaciones. ¿Carmona deja la pierna atrás forzando contactar con Virgili? ¿Virgili contacta con el pie de Carmona que está corriendo opuestamente y recogiendo su pierna? Yo no intervendría desde el VAR. No hay un error claro, obvio y manifiesto de tomar cualquiera de las dos decisiones", apuntó el experto sobre un penalti que perjudicó al Sevilla y ha indignado en el Sánchez-Pizjuán.