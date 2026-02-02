La gran preocupación de Almeyda: "Son errores totalmente evitables, se hablan, se miran y se estudian"

El técnico argentino se mostró contrariado por la goleada encajada de nuevo por errores propios; "todos somos conscientes de lo que noes tamos jugando, es conceder demasiado a rivales directos"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha atendido a los medios del club tras la derrota en Son Moix frente al Mallorca, una derrota que ha vuelto a sacar los grandes defectos de la plantilla nervionense. "El análisis negativo, el primer tiempo lo hicimos como vinimos a buscar, empatamos con control del juego y con buena actitud, con orden, pero en el segundo tiempo empezamos equivocarnos en pases, en marcas, en los laterales, demasiados errores para jugar un partido donde somos rivales directos", ha reconocido el argentino.

De hecho, para Almeyda esos errores son totalmente evitables ya que se estudian y se ensayan día a día en la ciudad deportiva. "Para mí sí, son errores totalmente evitables, ya es tarde, se evitan dentro de la cancha, sobre todo cuando se hablan, se miran y se estudian, pero hay que insistir. Tenemos que seguir, esto es el día a día", ha dicho el míster resignado.

Ya en rueda de prensa, el técnico nervionense, no quiso hablar del penalti del primer tiempo señalado a Carmona: "Todos estamos más o menos en la misma situación, no somos superiores al Mallorca y así estuvo reflejado en el resultado, no en el juego pero cada uno con su estilo, al final son puntos. El penal no lo veo, ya está cobrado, no voy a hablar".

Sobre el partido, Almeyda volvió a dejar patente la gran preocupación que le deja esta derrota: "Me preocupa cometer errores nuevamente, errores que hemos corregido, hemos visto, hemos hablado y a estas alturas... Todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando, es conceder demasiado a rivales directos, el primer tiempo estuvimos bien, complicando a un rival que en su casa es fuerte".

La lucha por la salvación "hasta el final"

Por último, el preparador sevillista habló sobre la igualdad que hay en la zona baja de la clasificación y auguró que esta igualdad se dará hasta el final del campeonato liguero, ya que hay muchos equipos implicados: "Nosotros venimos luchando desde el primer parido, el dolor es haber bajado un escalón y hoy veníamos a subirlo, pero no va a modificar nuestro pensamiento un punto, tres o menos tres. Sabemos para lo que estamos, lo que nos jugamos y somos muchos los que estamos ahí. Esto va a ser así hasta el final, estamos todos muy parejos y subims y bajamos. Es concentrarse y no conceder, si el rival te supera ahí si pero no por errores propios".