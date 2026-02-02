Suazo, contundente sobre la segunda parte del Sevilla: "No seguimos las marcas, nos distraímos y si te distraes, lo pagas"

El chileno, hoy capitán del Sevilla, se mostró autocrítico tras el partido y apunto de nuevo a la falta de concentración como la culpable del resultado final...

Gabriel Suazo, capitán esta noche del Sevilla en Son Moix, se mostró bastante contrariado tras el final del partido donde los de Almeyda encajaron cuatro goles, siendo para el chileno clave la salida del vestuario.

"Creo que sobre todo esos 10 o 15 minutos del segundo tiempo donde nos hemos desconcentrado. No seguimos las marcas y nos marcan en dos jugadas muy similares, hasta ahí estábamos bien pero se nos complica, lo intentamos pero se nos hizo cuesta arriba", ha analizado en los micrófonos de Movistar+.

El chileno lamentó la falta de concentración pero quiso mandar un mensaje de unión: "Creo que la segunda parte tuvimos unos minutos que nos distraímos y si te distraes te lo hacen pagar. Toca seguir creciendo, juntos, sabíamos que no iba a ser fácil pero confío en mis compañeros y en el cuerpo técnico para sacar esto adelante".

Ahora llega el Girona en casa, pero para Suazo estos puntos ya no vuelven: "Siempre son partidos importantes, nos jugamos cosas importantes pero vamos a seguir trabajando con humildad para crecer y mejorar, y que no nos vuelva a ocurrir esto".

Por último, sobre el penalti señalado a Carmona, el sevillista no quiso mojarse: "Desde la cancha no se percibe si es o no, el árbitro está cerca pero son decisiones que se toman, no se puede hacer nada ya, conseguimos el empate pero luego tuvimos esos malos minutos".

También atendía el chileno a los medios oficiales del club nervionense para incidir en la idea de esa desconexión que le ha costado muy caro al Sevilla. "Son diez minutos que nos llegan de saques laterales, eso no puede suceder, estamos peleando para llevar este club donde debe estar y esto no puede pasar. Son jugadas muy sencillas, tenemos que ser hombres y reconocer errores. Tenemos que tener una regularidad", ha expresado.

Por último, Suazo ha querido ser optimista y mirar hacia adelante y para ello ha dejado claro que se encargara de levantar la moral del plantel. "La primera parte ellos tuvieron un remate y el control de juego fue nuestro, pero tenemos que darnos cuenta que una desconexión nuestra termina en un gol del rival. Estoy convencido que este grupo de jugadores está dando todo, y así va a ser", ha asegurado el lateral que ahora empezarán a afrontar el próximo choque liguera que será el sábado frente al Girona, otro rival directo, en el Ramón Sánchez-Pizjuán.