El Sevilla desaparece tras una buena primera parte y sale goleado ante un rival directo en la zona baja

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 3 de febrero de 2026

MALLORCA 4-1 SEVILLA: OTRO LÍO

Maupay confirma, con un golazo, para lo que ha venido, pero el Sevilla se encuentra con que ahora el mayor problema lo tiene atrás

SERGI ALTIMIRA, SOBRE LA BOCINA

Tras el fichaje de Fidalgo por el Betis, desde Alemania tentaron al catalán, que finalmente se queda

LOCURA FINAL EN EL CIERRE DEL MERCADO

El Atlético ficha a Mendoza y a Lookman; el Getafe, a Birmancevic; Vecino llega al Celta; Diabate, al Alavés...

SIN TREGUA... LA COPA DEL REY

El Albacete-Barça (21:00 horas) abre este martes los cuartos de final del torneo copero