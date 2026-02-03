La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 3 de febrero de 2026
El Sevilla desaparece tras una buena primera parte y sale goleado ante un rival directo en la zona baja
La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 3 de febrero de 2026
MALLORCA 4-1 SEVILLA: OTRO LÍO
Maupay confirma, con un golazo, para lo que ha venido, pero el Sevilla se encuentra con que ahora el mayor problema lo tiene atrás
SERGI ALTIMIRA, SOBRE LA BOCINA
Tras el fichaje de Fidalgo por el Betis, desde Alemania tentaron al catalán, que finalmente se queda
LOCURA FINAL EN EL CIERRE DEL MERCADO
El Atlético ficha a Mendoza y a Lookman; el Getafe, a Birmancevic; Vecino llega al Celta; Diabate, al Alavés...
SIN TREGUA... LA COPA DEL REY
El Albacete-Barça (21:00 horas) abre este martes los cuartos de final del torneo copero