Mallorca 4-1 Sevilla: Dimite inexplicablemente en la reanudación tras el golazo de Maupay

Pese a que el debutante había rescatado las tablas en el alargue del primer tiempo, los de Almeyda fueron muy inferiores tras el paso por los vestuarios; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Sevilla FC vuelve a jugar con fuego y, tras el meritorio 2-1 contra el Athletic Club, desaprovecha una ocasión pintiparada para alejarse del descenso y distanciar a un rival directo como el RCD Mallorca, que, igual que en la primera vuelta, goleó (4-1) a los de Matías Almeyda para rebasarlos en la clasificación y dejarlos a dos puntos de la quema. Un penalti inocente abrió el marcador para los bermellones, aunque el debutante Neal Maupay se sacó de la chistera un golazo al filo del descanso para empatar. Después, inexplicablemente, los de Jagoba Arrasate pasaron por encima de su contrincante, superado en cada pulso y ajusticiado sin paliativos.

De inicio, Jan Virgili acaparó toda la atención con su enorme capacidad de desequilibrio. Hacía estragos el extremo procedente del FC Barcelona entre Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, avisando con un disparo desde la frontal que desvió con apuros Odysseas Vlachodimos y siendo luego objeto de penalti por parte del visueño, aunque González Fuertes tuvo que avisar desde la sala VOR a un Soto Grado que lo desestimó en primera instancia. Aquella acción siguió para terminar con un remate al larguero de Akor Adams que no entró por poco, aunque el nigeriano, como era su costumbre antes de la Copa de África, estaba en fuera de juego.

El 'impasse' para esta segunda revisión (sin mucho que especular, pues la posición ilegal del '9' era notoria, tanto como que su derechazo botó dentro del campo) dio margen al desarrollo de la primera, que terminó con el riojano en el monitor y su decreto hacia el punto fatídico para que Vedat Muriqi, que había avisado antes con un taconazo a bocajarro que no se perdió demasiado lejos del palo, engañara al meta griego con una 'paradiña'. Trataron los de Matías Almeyda de reaccionar cuanto antes, si bien David López desequilibró a tiempo al de Kogi State, que se preparaba, algo escorado eso sí, para fusilar a Leo Román.

Antes del descanso hubo más aproximaciones blanquirrojas, la mayoría desde lejos o con centros laterales, opciones más sencillas de neutralizar por un RCD Mallorca que se estiró ya lo justo, asfixiados sus atacantes por la presión de la adelantada defensa foránea. Parecía todo encaminado a la victoria rojinegra por la mínima, aunque una falta de entendimiento entre Omar Mascarell y Jan Virgili en el alargue de esta fase propició la transición rápida de 'Peque' Fernández para el estreno de Neal Maupay en LaLiga, gracias a un derechazo cruzado al palo largo del franco-argentino que sorprendió a propios y extraños al colarse muy cerca de la escuadra.

Ya de vuelta de los vestuarios, Carmona impedía providencialmente que Muriqi remachase a puerta vacía tras asistencia de Sergi Darder, aunque, a renglón seguido, el omnipresente Virgili castigaba una desaplicación defensiva recortando a Juanlu y poniéndola al segundo palo para que Samú Costa, incomprensiblemente libre de marca, apuntillara a la red. Se protestó un posible fuera de juego del portugués, habilitado por Gabriel Suazo. Tras abortar Vlachodimos un testarazo ajustado del '7', no tardaron en rozar el 2-2 los nervionenses, si bien Maffeo despejó en boca de gol tras un gran centro de Chidera Ejuke que pasó por delante de su compatriota y fue empujado en el segundo palo por Alexis Sánchez.

Sin embargo, al Sevilla FC le costaba un mundo recuperar la pelota, mientras que su anfitrión ganaba duelos y la movía con fluidez. Tanto que, a falta de poco más de un cuarto de hora, llegaría la sentencia: nueva pérdida de Carmona y balón de Mojica a la espalda de los zagueros visitantes para que Samú Costa la dejara atrás y Muriqi disparara a quemarropa, desviando a la postre un Darder que se lleva a la postre el mérito estadístico, aunque es justo reseñar que pasaba por allí y estaba esquivando el fuego amigo. Un centro-chut de Suazo detenido por Leo Román y las escaramuzas sin premio de Ejuke fueron la antesala del cuarto, obra de Pablo Torre en el 96.

Ficha técnica del RCD Mallorca - Sevilla FC de LaLiga EA Sports

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samú Costa (Pablo Torre 91'); Asano (Antonio Sánchez 55'), Darder (Morlanes 83'), Virgili (Mateo Joseph 83'); y Muriqi (Abdón Prats 91').

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu (Ejuke 60'), Carmona, Cardoso (Sow 79'), Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé, Peque (Alexis Sánchez 60'); Maupay (Isaac Romero 79') y Akor Adams.

Árbitros: Soto Grado (riojano), con el asturiano González Fuertes en el VAR. Amarillas al local Mascarell, así como al visitante Agoumé.

Goles: 1-0 (26') Muriqi, de penalti; 1-1 (45+1') Maupay; 2-1 (53') Samú Costa; 3-1 (74') Darder; 4-1 (96') Pablo Torre.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 22ª jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Son Moix de Palma de Mallorca ante 15.621 espectadores, con unos 300 aficionados sevillistas en las gradas.