Luis de la Fuente no se puede olvidar de Pablo Fornals

El castellonense se está ganando, gracias a sus goles y su fútbol, estar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El centrocampista Pablo Fornals desequilibró el empate a uno con el que parecía que iba a terminar el encuentro entre el Real Betis y el Valencia CF disputado este domingo en el Estadio La Cartuja, donde el castellonense, que entró tras el descanso, marcó el segundo gol para los verdiblancos (2-1) en el minuto 88.

Ayudado por las lesiones de compañeros como Isco o Lo Celso, Fornals ha ido ganando relevancia en el equipo de Manuel Pellegrini, a lo que él ha correspondido con buen fútbol y goles, lo que le ha llevado a estar en el mejor momento de su carrera cuando está a punto de cumplir 30 años y con el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá en el horizonte.

Pablo Fornals, que el 22 de febrero cumplirá 30 años, ha disputado hasta la fecha 31 partidos oficiales en lo que va de campaña y es uno de los principales artífices de que el Betis continúe vigente en tres competiciones, ya que suma seis goles y seis asistencias. Además, casi todos esos tantos han sido trascendentales.

El primero fue en los últimos minutos de la visita al Levante para empatar 2-2 el partido; asistió las dos veces a Antony en su doblete en Villarreal (2-2); abrió el marcador en el derbi contra el Sevilla (0-2); y le dio al Chimy Ávila la asistencia para iniciar la remontada en Copa frente al Elche (2-1). Además del mencionado gol de la victoria ante el Valencia.

La carrera de Fornals está muy ligada a la de Pellegrini, su entrenador en el West Ham y que luego pidió su fichaje al Betis, que pagó 8 millones por él en 2024. Año y medio después, el centrocampista le está dando la razón al técnico chileno, que fue el que apostó por él.

Su buen rendimiento tuvo el premio el pasado mes de noviembre de ser convocado con la Selección después de cuatro años de ausencia. Fornals volvió a jugar con La Roja en el estadio de La Cartuja, donde precisamente el Betis juega esta temporada sus partidos como local. Ahora es uno de los hombres que aspira a medirse con Argentina en la 'Finalissima' del próximo 27 de marzo en Doha y tiene entre ceja y ceja ir al Mundial, algo

que se está ganando a pulso.

Sus números en el Betis, con 11 goles y 9 asistencias en 84 partidos, seis de cada esta misma temporada en sólo 31 encuentros, refrendan que está en un momento en el que sería un pecado dejarlo fuera de la Selección.