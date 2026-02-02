Alemania acelera por Altimira en el último momento y el Betis se lo piensa

El Betis maneja un 'plan B' por si no sale Bakambu y ha ganado fuerza la posibilidad de Sergi Altimira ante la vuelta a la carga de dos clubes de la Bundesliga

Bakambu se ha convertido en la principal llave de cara a activar un fichaje para la punta de lanza en la recta final del mercado, pero no es la única opción que maneja el Betis para librar la ficha necesaria tras la llegada de Álvaro Fidalgo a sabiendas de que el congoleño tiene muchas dudas.

En este sentido, en el Betis se apunta hacia una salida inesperada, contexto en el que en las últimas horas ha vuelto a ganar fuerza la posibilidad del traspaso de Sergi Altimira, lo que siempre ha estado sobre la mesa, pero ha sido ahora cuando ha adquirido tintes reales.

Y es que, según apunta ABC, desde Alemania aprietan nuevamente por el centrocampista catalán, mostrando un vivo interés que podría convertirse en ofertas sobre la bocina si los heliopolitanos muestran predisposición.

Eintracht y Leipzig, muy interesados en Altimira

Así, Eintracht y Leipzig se han posicionado para reclutar a Altimira y en La Cartuja no verían con malos ojos esta opción siempre y cuando pueda encajar todas las piezas del puzzle sobre la bocina, lo que, obviamente, no resultaría nada sencillo, pues habría que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo.

Altimira cuadra dentro de la salida inesperada deslizada por la entidad heliopolitana si Bakambu cierra la puerta definitivamente, tanto en cuanto se trataría del adiós de un activo sin demasiado peso en los planes de Pellegrini. Lo cierto es que el pivote ha perdido mucho protagonismo con respecto al curso anterior y no resulta imprescindible en el centro del campo por la competencia existente y más cuando vuelva Amrabat.

Ya pudo salir en el pasado mercado

Ya en el pasado mercado, estuvo a punto de salir por una oferta de última hora tal y como reconoció el propio Altimira, que ya por entonces sopesó seriamente poner fin a su etapa en La Palmera.

"Tuve la oportunidad. Llegó una oferta en las últimas 48 horas antes del cierre. El Betis dijo que no era suficiente y que iba a ser importante", indicó el de Cardedeu sobre un mercado en el que pujó con fuerza un Eintracht que no se ha olvidado del centrocampista bético y ha vuelto a la carga en este periodo invernal.

Su falta de continuidad puede abrirle la puerta y a su vez también al Betis para firmar un nuevo fichaje tras la incorporación de Álvaro Fidalgo.