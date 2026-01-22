La Bundesliga impulsa la salida de Sergi Altimira con un nuevo pretendiente: "Está muy interesado"

En Alemania apuntan que, además del Eintracht, hay un nuevo pretendiente por el pivote en la Bundesliga y diversas fuentes señalan que las conversaciones "están avanzadas" mientras que otras señalan que es un ofrecimiento que están estudiando

La recta final de este mercado invernal se presenta movida en La Palmera por los movimientos que se están produciendo y que podría desencadenarse antes del cierre de esta ventana tanto en el apartado de salidas como de llegadas, estrechamente vinculados en este caso.

En este sentido, una vez que el futuro inmediato de Chimy se encuentra en el aire por su reciente protagonismo, se trabaja en la salida de Bakambu, con pretendientes serios en España y también en Italia, para abrir hueco a la incorporación de un delantero que compita con Cucho Hernández.

El Betis, pendiente del vivo interés por Altimira

No obstante, no es el único frente abierto de la dirección deportiva, que también rastrea opciones para el centro del campo para cubrirse las espaldas por si finalmente el vivo interés que despierta Sergi Altimira se traduce en una oferta que cumpla las expectativas, puestas en alrededor de 25 millones de euros.

La Premier League y la Bundesliga han puestos los ojos en el pivote y en verano ya intentaron su incorporación a última hora, como reconoció meses después el propio futbolista: "Tuve la oportunidad. Llegó una oferta en las últimas 48 horas antes del cierre. El Betis dijo que no era suficiente y que iba a ser importante".

Esa propuesta llegó de Alemania, donde Eintracht y Stuttgart se posicionaron para hacerse con sus servicios, y lo cierto es que en el campeonato germano lo mantienen en el punto de mira. De hecho, los de Frankfurt lo siguen considerando para este mercado, si bien antes debería dar salidas, pues cuenta con 32 efectivos.

Nuevo pretendiente para Altimira en Alemania: "Está muy interesado"

Además, diversos medios germanos, entre ellos el Frankfurter Allgemeine sitúa al Leipzig como rival directo del Eintracht para firmar al mediocentro bético al afirmar que su director deportivo, Marcel Schäfer, está muy interesado en Altimira y que incluso "las negociaciones estarían avanzadas" con los agentes del futbolista.

Sin embargo, otras fuentes como Sky Sports Alemania, señalan que efectivamente está en la agenda, pero que no es una opción preferente para el Leipzig ni hay negociaciones adelantadas para abordar su fichaje.

En este sentido, el periodista Philipp Hinze, de dicho medio, apunta que ha sido ofrecido en este mercado y que se estudia pero, a priori, sin efecto inmediato: "Sergi Altimira fue ofrecido al RB Leipzig este invierno. El jugador de 24 años quiere jugar con regularidad y busca un nuevo club, pero no hay negociaciones avanzadas".

La Premier no pierde de vista a Altimira

No obstante, al margen de la Bundesliga, donde su nombre está muy presente, también suena con fuerza en la Premier, donde el Fulham lo tiene subrayado en rojo como posible refuerzo para esta ventana.

El futbolista, cuyo protagonismo ha bajado este curso por la llegada de Amrabat, la recuperación de Marc Roca y la nueva posición de Fornals, pese a lo que ha jugado más de 1.400 minutos, no vería con malos ojos una salida si llega una oferta sugerente, pues, de hecho, ya había dado el visto bueno el pasado verano.