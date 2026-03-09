El agente de Fabián Ruiz 'pone fecha' a su regreso al Betis

Loren del Pino afirma que el centrocampista palaciego tiene en sus planes regresar al club bético y no precisamente en el ocaso de su carrera para poder ayudar al Betis en plenas facultades: "Se hará cuando llegue el momento"

En los últimos mercados se ha hablado reiteradamente del posible regreso a La Palmera de Dani Ceballos, alimentado siempre por los continuos guiños del utrerano a través de sus redes sociales, pero, por una razón u otra, nunca se ha consumado una vez que optó por renovar con el Real Madrid.

Esta interminable historia empieza a cansar a los béticos, que en muchos casos desearían su regreso, pero que anhelan más si cabe la vuelta a casa de la gran embajador de la cantera verdiblanca, Fabián Ruiz.

El palaciego milita en el PSG y, aunque ahora mismo arrastra problemas en la rodilla, se espera que lidere a España en el Mundial con 29 años como una de las grandes figuras del fútbol español, pero siempre tiene muy presente al Betis.

Fabián planea volver al Betis y "no será con 38 años"

Tanto es así que en su hoja de ruta contempla regresar al club de su corazón y no precisamente en el ocaso de su carrera, pues desea defender sus colores en plenas condiciones. Extremo que, para alegría de la afición heliopolitana, confirmó hoy Loren del Pino, miembro de la agencia, You First, que representa al centrocampista de Los Palacios.

Así, el que fuera futbolista del Sevilla afirmó en Libre y Directo que Fabián tiene en su mente volver a Heliópolis y no con una edad muy avanzada. "En el futuro de Fabián siempre está volver al Betis. Además, tiene claro que cuando lo haga, no será con 38 años, sino algún año antes", señaló el agente del futbolista, que apuntó que su vuelta a casa se llevará a cabo de forma discreta y sin aspavientos por parte del internacional español.

La forma en la que cumplirá un deseo que nunca ha ocultado

"Conociéndolo, no pondrá mensajes ni utilizará sus redes para dejarse querer; cuando llegue el momento se hará", señaló Loren, que dejó claro que el retorno de Fabián al Betis más adelante se trata de una posibilidad completamente real por el deseo del medio de enfundarse otra vez la elástica verdiblanca.

De hecho, Fabián nunca ha escondido que en el algún momento de su carrera le gustaría volver, llegándolo a decir públicamente en uno de los mejores momentos de su carrera. Así, en noviembre, en la concentración de la Selección España se expresó sin tapujos al respecto.

"No me escondo, soy bético. Para mí es una alegría. Siempre he dicho que me gustaría volver algún día. No sé cuándo, pero siempre he dicho que me gustaría acabar mi carrera en mi casa, en mi equipo. Esperemos que se pueda cumplir", afirmó con vehemencia Fabián, que, como afirmó su representante, quiere regresar en plenas facultades para contribuir en el crecimiento de la entidad bética.