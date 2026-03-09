Amrabat alegra la cabizbaja vuelta al trabajo del Betis para empezar a preparar su regreso a la Europa League

Además de la presencia del marroquí, trabajando por primera vez con el grupo en el primer entrenamiento de la semana en el Real Betis de cara a la cita del jueves ante el Panathinaikos FC, también ha protagonizado buenas noticias Antony dos Santos

El Real Betis ha regresado al trabajo en la mañana de este lunes para comenzar a preparar el duelo del próximo jueves en Atenas contra el Panathinaikos FC, en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Ha sido una sesión agridulce en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ya que en el ambiente se palpaba la decepción por la derrota ante el Getafe CF en la jornada 27 de LaLiga EA Sports; pero la mañana ha contado con un poderoso motivo de alegría con el regreso de Sofyan Amrabat.

La imagen de la alegría en el Betis, Amrabat se entrena por primera vez con el grupo

El mediocentro marroquí se ha ejercitado por primera vez al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, justo una semana después de volver de los Países Bajos para trabajar en solitario en las instalaciones de Los Bermejales. Este lunes se ha reintegrado en el grupo y, aunque sólo lo ha hecho de manera parcial, ha afianzado sus buenas sensaciones en esa prudente pero optimista hoja de ruta para cumplir su anunciado deseo de "volver a jugar con el Betis lo antes posible".

Aún deberá ganar ritmo de competición, por lo que su concurso ante el Panathinaikos está del todo descartado e incluso cabe entender como precipitado que esté para el importante duelo directo por la quinta plaza liguera del próximo domingo contra el RC Celta de Vigo, antes de recibir también en La Cartuja al conjunto griego para la vuelta de los octavos de final de la Europa League. En principio, siempre que todo siga igual de bien, la idea es que intente reaparecer unos minutos antes del parón de finales de marzo. No juega desde que se lesionó junto a Isco Alarcón en el duelo ante el FC Utrecht del 27 de noviembre.

"Bueno, la evolución de Sofyan es muy importante; y la iremos viendo en la medida que esté haciendo más trabajo en el campo. Por ahora está trabajando aparte, ni siquiera con el grupo. Para el parón todavía nos faltan dos semanas, así que vamos a ver si pudiera estar. Quizás sería un poco justo, pero nos va a ir demostrando el trabajo que va haciendo a medida que lo va aceptando", explicaba Manuel Pellegrini en la rueda de prensa del pasado viernes.

Antony empieza la semana con el grupo: Isco y Lo Celso, las únicas bajas en el Betis

Además de este nuevo paso en la recuperación de Amrabat, la sesión de este lunes ha tenido la buena noticia de ver a Antony dos Santos ejercitándose también con el grupo. El extremo brasileño, aquejado de una pubalgia, llevaba mucho tiempo trabajando al margen en las primeras sesiones de la semana. Su presencia anima también este decepcionante tramo en el que el Betis sólo ha podido sumar dos puntos de nueve ante Rayo Vallecano (1-1), Sevilla FC (2-2) y Getafe CF (2-0).

En el Coliseum azulón, Antony tuvo descanso y fue suplente, disputando sólo la última media hora de juego después de haber atravesado unos días muy complicados en los que además de sus conocidas molestias en el pubis tuvo que pasar por un proceso febril. De este modo, las únicas bajas en el entrenamiento de este lunes han sido las de Isco Alarcón y Giovani Lo Celso.