El Panathinaikos recibirá al Betis en su mejor momento de la temporada tras arrollar en la liga de Grecia

El conjunto de Rafa Benítez goleó a un rival directo como el Levadiakos (1-4) para encadenar su séptima jornada seguida sin perder y su tercera victoria consecutiva

El Real Betis viajará a Atenas justo después de ver frenada una racha de cuatro partidos seguidos invicto con la derrota en el Coliseum ante el Getafe CF (2-0), que se suma a los empates de los dos encuentros anteriores que supieron a muy poco contra el Sevilla FC (2-2) y el Rayo Vallecano (1-1). Totalmente distintos serán los ánimos con los que el Panathinaikos FC recibirá el jueves a los verdiblancos en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League.

Los pupilos de Rafa Benítez confirmaron en la tarde de este pasado domingo su inercia arrolladora venciendo por 1-4 al APO Levadiakos para encadenar su tercera victoria liguera consecutiva y su séptima jornada seguida sin perder, sumando un meritorio balance de 17 puntos de los últimos 21 en juego.

A cuatro días de recibir al Betis, en esta ronda de octavos a la que el conjunto griego accedió después de eliminar en la tanda de penaltis al Viktoria Plzen checo en la ronda de repesca tras firmar sendos empates (2-2 y 1-1), el Panathinaikos se ha afianzado en la cuarta plaza de la Super League 1 helena después de la disputa de 24 jornadas. Eso sí, todavía sigue muy lejos de los tres primeros puestos: a ocho puntos del PAOK de Salónica y el Olympiacos FC, que marchan segundo y tercero, y a 11 de distancia del líder, el AEK de Atenas.

El equipo de Rafa Benítez se impuso a un rival directo, pues el Levadiakos es quinto a pesar de que sufre la racha inversa a la de su rival: sufrió su cuarta derrota en las últimas cinco jornadas, con un balance de un punto de 15 para los de Nikolaos Papadopoulos, que ahora se quedan a seis puntos de un Panathinaikos que resolvió el encuentro en el cuarto de hora que pasó entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo.

Abrió el marcador en el minuto 37, gracias a un gol del español Javi Hernández a pase del Vicente Taborda, y logró el segundo en el tiempo añadido previo al descanso, con un penalti transformado por Anastasios Bakasetas. Al poco de la reanudación (en el 50') llegó un 0-3 con tintes de sentencia, cuando tras un mal despeje del Enis Cokaj dentro del área dejó la pelota franca para Sotiris Kontouris, que batió otra vez al meta Yuri Lodygin. El Levadiakos hizo el gol del honor gracias a una diana de Fabricio Pedrozo (61'), pero se topó con el definitivo 1-4, firmado por Giorgos Kyriakopoulos en el 70'.