Rubén Pérez da la receta para ganar a su ex Panathinaikos, pero lo ve "abierto" y avisa sobre Tetteh

El otrora bético lleva cinco años en Grecia, los cuatro anteriores en el próximo rival heliopolitano en Europa League, del que llegó a ser capitán

"Ahora vivo mi quinto año en Grecia. Estuve cuatro en el Panathinaikos y uno ahora en el AE Kifisias. Jugué 120 partidos en el Panathinaikos, pero el último curso estuve apartado por problemas con el director deportivo, al que luego despidieron. Yo era uno de los capitanes del equipo. He jugado partidos de fase previa de Champions, gané dos Copas de Grecia... Este año estoy en un recién ascendido a la Superliga. No quería moverme de Atenas por la familia. Aquí hay buena calidad de vida, el clima es estupendo, los colegios están bien... El tráfico es lo más complicado. Ya tengo casi 37 años y quiero seguir disfrutando del fútbol algo más", apunta Rubén Pérez en 'ABC de Sevilla'.

El mediocentro astigitano, que militó en la 12/13 en el Real Betis y entre la 21/22 y la 24/25 en su próximo rival en los octavos de final de la UEL, recuerda con cariño su escueto paso por Heliópolis: "Estuve un año muy bueno y entramos en Europa. Estaba cedido por el Atlético de Madrid y, por circunstancias, no seguí, aunque el club habló conmigo para poder continuar. Pero, por hache o por be, no fue así. Disfruté mucho ese año. Yo soy de Écija y gran parte de mi familia es del Betis, así que estoy contento de haber podido jugar un año en un gran club así, consiguiendo los objetivos. Y la gente, cuando me ve, lo recuerda, sobre todo el golazo al FC Barcelona".

Todo ha cambiado, para mejor: "El de ahora es un Betis totalmente diferente. Manuel Pellegrini le ha dado mucha estabilidad al club. Tiene una plantilla impresionante. Me encanta cómo juega. Nosotros teníamos un equipazo, pero a nivel económico no tenemos nada que ver. Ahora, a nivel europeo, el Betis es un equipo respetado. Le deseo mucha suerte, pero en Europa que gane el mejor y que disfrutemos mucho del partido. Betis y Panathinaikos son equipos históricos en sus Ligas y bastante parecidos. Estuve un año en el Betis y en los cuatro en el Panathinaikos me recordaba mucho, sobre todo por la afición. Vayas donde vayas hay seguidores por todo el mundo. Y en casa eso ejerce mucha presión".

Un oponente en horas bajas

Juegan en el OAKA (el Estadio Olímpico de Atenas). El club no está en su mejor momento, porque hace 16 años que no gana una Liga, pero en Europa ahora están bien y tienen ilusión ante una eliminatoria con un gran equipo como el Betis. Allí se nota la afición. No es como el año pasado, porque hay obras, pero lo que esté disponible estará lleno. Ya no están permitidas las bengalas como antes y son más estrictos, pero será un ambiente bonito, porque a cualquiera le gusta jugar en un estadio así".

Cuidado con Andreas Tetteh

"En enero le firmaron. Es un delantero centro que jugaba en mi equipo actual. Es potente, fuerte y su marcha nos ha hecho mucho daño. Él está aportando mucho al Panathinaikos. Juega muy bien de espaldas, sabe girarse y le da igual tener a un defensa encima. Es muy interesante y joven (24). Puede ser como Borja Iglesias o Akor Adams, pero más rápido. Tienen buena plantilla, pero les está costando sacar resultados. Van a notar la baja de Bakasetas en el balón parado. A Javi Hernández ya lo conocen todos de España. Su plantilla es competitiva, da igual quién juegue".

'Efecto Benítez'

"El anterior entrenador (a) no estaba dando resultados y le estaba costando mucho al equipo, pero en el último mes sí está sacando Rafa Benítez victorias. Es un grande y está obligado a ganar, pero este año la Liga no la van a conseguir, porque están muy lejos. Su meta ahora es entrar en Europa. Para él está siendo un año complicado, pero tiene experiencia de equipos grandes y en eliminatorias; así es donde se ven a los buenos entrenadores".

Sin un favorito claro

"El Betis tiene jugadores con mucha experiencia en Europa, pero el partido hay que jugarlo. Lo veo abierto y debe decidirse en la vuelta. No puedo decantarme por ningún equipo. Lo mejor será el ambiente en ambos partidos. Desde mi punto de vista, al Panathinaikos se le puede presionar bien arriba, pero entonces buscará en largo a Tetteh para que pueda ganar esos duelos o hacer segundas jugadas. En el Betis hay buenos defensas, aunque deben tener cuidado con él, porque es muy fuerte y sabe bracear. Si fuera entrenador del Betis, presionaría arriba".