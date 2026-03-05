Pantovic, optimista: "Creo firmemente en que podemos lograr un buen resultado"

El delantero serbio de 23 años se ha abierto hueco arriba en el Panathinaikos ante las lesiones de Dessers y Kyriopoulos

"En las últimas tres semanas hemos jugado muy bien y ganado cinco de los últimos seis partidos del campeonato, lo cual es excepcional. Además, durante este tiempo nos clasificamos para los dieciseisavos de final de la Europa League ante el Viktoria Plzen. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir trabajando así. Espero que lleguemos a los 'play off', lo demos todo y veamos qué más podemos hacer", apunta a 'PaoPantou' Milos Pantovic, delantero del Panathinaikos, rival del Real Betis en la UEL.

"Creo que podemos aprovechar este periodo para lo que queremos construir para el futuro inmediato del equipo, de cara a la próxima temporada. No arrancamos el curso con nuestro entrenador actual (Rafa Benítez) y, mediante este proceso, podemos lograr muchos avances y mejorar aún más nuestra imagen como equipo", añadía el serbio, renunciando en cierta forma, pese a los cuatro triunfos consecutivos y seis partidos oficiales sin perder tras una mala racha, a meterse en la lucha por el título de la Super League 1.

PAOK, Olympiacos y AEK, distanciados

Empatados a 53 puntos en lo alto de la clasificación de la Liga griega, PAOK de Salónica, un Olympiacos que defiende sus dos entorchados del curso pasado a las órdenes de José Luis Mendilibar y el AEK de Atenas lucharán por el campeonato doméstico, aventajando en once unidades al Panathinaikos, cuarto, a falta de solamente tres jornadas (nueve puntos) para el final de la fase regular. No podrá darles caza el conjunto blanquiverde, aunque sí defender una privilegiada posición que le daría acceso al 'play off' por el título.

"Daremos lo mejor de nosotros en el campo para clasificarnos"

"Hemos demostrado este año, especialmente en el partido contra la Roma, cuando jugamos con sólo 13 jugadores del primer equipo disponibles por lesiones y suspensiones, que no tenemos miedo y podemos enfrentarnos a cualquiera. Es un honor para nosotros estar en esta fase de la competición. No tenemos miedo, a pesar de tener un muy buen equipo enfrente, que juega en una de las cinco grandes Ligas de Europa. Daremos lo mejor de nosotros en el campo para clasificarnos y creo firmemente en que podemos lograr un muy buen resultado contra el Real Betis", sentenciaba el ariete, restando cartel de favorito a su oponente.

Rol secundario... menos entre semana

Autor de dos goles y dos asistencias en 30 partidos oficiales esta campaña, Milos Pantovic apenas acumula 1.057 minutos con el Panathinaikos, al que llegó el verano pasado procedente del Backa Topola a cambio de 1,5 millones de euros. Su presencia en la Super League 1 ha sido más irregular, centrándose en la Copa griega (Kypello Elladas) y la Europa League, aunque no tuvo oportunidades en las semifinales perdidas contra el PAOK de la primera y perdió la titularidad en la vuelta contra el Viktoria Plzen.