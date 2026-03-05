Precios populares para que La Cartuja ruja ante el Panathinaikos

Entradas a 10 euros en Gol Norte y Gol Sur, a 15 euros en Fondo y Preferencia, y a cinco para los socios infantiles

El Real Betis ha abierto este jueves el proceso de activación de los abonos para el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, que se disputará en el Estadio de La Cartuja el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 21:00 horas. La entidad heliopolitana ha establecido precios populares para que el ambiente sea magnífico y la grada ayude a la clasificación para los cuartos de la competición, donde se medirían con el ganador de la eliminatoria entre Ferencváros y Sporting de Braga.

De esta forma, los socios tienen de plazo hasta las 17:00 horas del miércoles 11 de marzo para realizar el trámite, con un coste de 10 euros en los Goles, 15 euros en Fondo y Preferencia, y cinco euros para los infantiles. La activación se podrá realizar a través del enlace de pago que los abonados recibirán progresivamente por SMS y correo electrónico desde este 5-M, y también en el área privada de la web.

Los abonados que no activen su carné dentro del periodo establecido tendrán la oportunidad de adquirir una entrada al mismo precio (más 4,5 euros de gastos de gestión), según disponibilidad. Para ello, deberán acceder a la taquilla online a lo largo del día 12 de marzo (o durante los siguientes), elegir asiento e introducir su ID - PIN seguido de las letras ABO (por ejemplo: 193403-2056ABO). Además, podrán obtener hasta cuatro entradas adicionales al precio de 15€ y 20€, más esos 4,5 referidos (para aplicar esta promoción debe realizarse en la misma compra y no en compras separadas).

"La venta de entradas para los socios 'Soy Bético' también arrancará una vez finalice el plazo de activación a partir del 12 de marzo al precio de 15€ en Gol Norte y Gol Sur, y 20€ en Fondo y Preferencia (más gastos de gestión) introduciendo su ID y PIN. La venta al público se inicia también este jueves 5 de marzo en su fase VIP y Priority, mientras que la venta con selección de asiento empezará a partir del día 12-M", termina el comunicado.

Casi 3.500 hinchas griegos, el doble que béticos en Atenas

La reducción de aforo del Olímpico de Atenas a la mitad por los trabajos para asegurar la cúpula de Santiago Calatrava que lo corona y que ha evidenciado problemas de estabilidad propiciarán que haya el doble de hinchas griegos el 19 de marzo que de béticos el 12-M. Y es que la capacidad de la actual casa europea de Panathinaikos y el Estadio de La Cartuja es prácticamente idéntica, pues el primero ronda los 71.000 espectadores, por los alrededor de 69.000 operativos en el otrora Olímpico de Sevilla. Dado que la UEFA obliga a reservar un 5% del aforo para público visitante, se esperan algo menos de 3.500 helenos y hasta 1.752 béticos.