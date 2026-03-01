El cartel de favorito, también fuera de Sevilla

Las cuentas especializadas conceden a los verdiblancos un 73% de opciones de pasar a cuartos, porcentaje que sólo mejora el Aston Villa ante el Lille

El Real Betis, que el próximo jueves 12 de marzo a las 18:45 horas visitará al Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, es el segundo de los dieciséis clasificados para esta nueva eliminatoria con mayores opciones de éxito (73%), solamente por detrás de un Aston Villa (83%) que continúa siendo, de largo, el máximo favorito a conquistar el título según la mayoría de perfiles especializados. Sporting de Braga (67% frente al Ferencváros), Roma (65% contra el Bolonia) y Friburgo (62% ante el Genk) completan el 'Top 5' de aspirantes en esta ronda, según @FootRankings.

Además, @fmeetsdata desglosa las posibilidades de pasar de ronda, que han subido tras el sorteo un 17% en el caso de bracarenses, heliopolitanos y friburgueses, mientras que descienden en idéntica cantidad para Oporto y Mitdtjylland, cayendo el Lyon un 13% al ser emparejado con el RC Celta, un 11% los 'giallorossi' por producirse el cruce con otro italiano y un 5% los de Birmingham. Para ganarlo todo, el Real Betis es el que más mejora, con un 5%, por un 2% del Braga y un 1% de los de Brisgovia. Esta cuenta es más meticulosa y establece las posibilidades de ganar, empatar o perder en cada uno de los dos partidos.

De esta forma, los del 'Ingeniero' tendrían un 50% de 'chances' de ganar a domicilio en tierras atenienses, por un 26% para el Panathinaikos y un 24% de que haya un empate. Por encima de ese listón sólo aparecen el Aston Villa (52%) y un Nottingham Forest (58%) que actuará como local el 12-M. Para la vuelta, sólo los de Unai Emery (73%) son más favoritos que el Real Betis (71%), por delante también de Oporto (51%), , Friburgo (59%), Roma (60%) y Braga (68%). En referencia, en este caso, a los encuentros de vuelta, que se jugarán el jueves 19 de marzo (a las nueve de la noche el de La Cartuja).

El lado bueno del cuadro a priori

El sorteo del pasado viernes no pudo ser mejor para los intereses del Real Betis. Al menos, a priori, pues esquivó en octavos de final a un Nottingham Forest que ya le dio guerra en la liguilla de esta misma edición de la Europa League (con empate 'in extremis' a dos de Antony Matheus dos Santos), pero también ha conseguido que otros 'cocos' como el Aston Villa, Stuttgart, Oporto y Roma vayan por el otro lado del cuadro.

Encima, germanos y lusos se enfrentan entre ellos, midiéndose el ganador con el que pase entre Forest y Midtjylland, mientras que el que supere el duelo entre transalpinos tendrá que vérselas con 'villanos' o Lille. De ganar, el Real Betis tendría en cuartos la oposición de Braga o Ferencváros y, si también los supera, en semifinales se mediría con el mejor de los vencedores del Genk-Friburgo y el RC Celta-Lyon. A belgas y franceses ya se impuso en la liguilla.