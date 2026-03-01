Betis - Sevilla, la previa de El Gran Derbi sevillano de LaLiga en directo: última hora, alineaciones, árbitro y ambiente de aficiones desde La Cartuja

Así llegan Real Betis y Sevilla FC

El Betis llega al derbi asentado en la quinta plaza en LaLiga con 42 puntos, +5 sobre el Celta (37), pero de nuevo muy lejos de la cuarta plaza que ahora vuelve a ser del Villarreal (51).

- Clasificado para los octavos de la UEFA Europa League, donde se verá con el Panathinaikos, y eliminado en los cuartos de la Copa del Rey por el Atlético, los de Pellegrini encadenan cuatro jornadas invictos con el empate de la semana pasada ante el Rayo Vallecano (1-1) y tres triunfos seguidos contra Mallorca (1-2), Atlético (0-1) y Valencia (2-1).

- El inicio de 2026 fue irregular, con el 0-5 de los colchoneros en Copa, la derrota ante el Alavés (2-1) o el empate en Oviedo (1-1) antes de vencer al Villarreal (2-0).

Por su parte, el Sevilla es decimosegundo con 29 puntos, 13 menos que su eterno rival pero con más colchón sobre el descenso (+5) tras perder sólo uno de los cinco últimos partidos (8 de 15). Y eso que el cambio de año no pudo ser peor:

- Eliminado de la Copa por el Alavés (1-0) a mediados de diciembre, cerró la primera vuelta con tres derrotas seguidas ante Real Madrid (2-0), Levante (0-3) y Celta (0-1).

- La segunda vuelta la inició con tablas en Elche (2-2), triunfo contra el Athletic (2-1) y sólo ha perdido en la visita al Mallorca (4-1). Luego, supieron a poco los dos empates en casa ante Girona y los babazorros (sendos 1-1), pero la victoria del pasado finde en Getafe (0-1) ha subido la moral.