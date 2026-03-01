Betis - Sevilla, la previa de El Gran Derbi sevillano de LaLiga en directo: última hora, alineaciones, árbitro y ambiente de aficiones desde La Cartuja
Sigue en directo con ESTADIO Deportivo, las horas previas del segundo derbi liguero de la temporada 2025/2026, que por primera vez en la historia se disputará en la Isla de La Cartuja de Sevilla, con un ambiente que se presume espectacular desde primera hora de la tarde de este domingo
Los biris reclaman el hambre de derbis que tenía Reyes
"El Sevilla no se explica, el Sevilla se hereda, se sufre. Sevilla se defiende... ¡SEVILLA FÚTBOL CLUB!".
El árbitro del derbi: Ricardo de Burgos Bengoetxea
El colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea estará auxiliado desde el VAR por el gallego Juan Iglesias Villanueva.
El árbitro bilbaíno vuelve a pitar un duelo de máxima rivalidad local en feudo verdiblanco cuatro años después de aquel accidentado encuentro copero que arrancó el sábado 15 de enero de 2022 en un Benito Villamarín a rebosar y concluyó el domingo día 16 a puerta cerrada.
De Burgos ha pitado en 31 ocasiones al Real Betis y al Sevilla FC le ha dirigido 25 encuentros. Consulta las estadísticas de ambos equipos con él:
La historia de unos 'Enemigos íntimos'
Una peña sevillista y otra bética, a escasos metros, viven con guasa la semana más importante del año
En el barrio del Tiro de Línea, la rivalidad entre el Real Betis y el Sevilla FC se transforma en un ejemplo de hermandad. Separadas por apenas unos metros, dos peñas comparten nombre, ubicación y una forma única de entender el fútbol
¿Betis o Sevilla? Así se vive El Gran Derbi en la ciudad
"Los béticos son béticos siempre, esté en Segunda o en Tercera, los sevillistas...". La frase de una aficionada resume el tono de una encuesta en pleno centro de la capital andaluza, donde el verde se dejó notar ligeramente más, aunque el rojo también defendió su sitio antes de El Gran Derbi.
¿Sabías que... el Sevilla ganó un derbi por 22-0?
Te contamos una curiosa historia sobre un derbi en 1918 inolvidable para el Sevilla y con un muy doloroso resultado para el Betis
¿Sabías que... el Betis nunca ha ganado tres derbis consecutivos?
Ganó 2-1 en el Benito Villamarín y 0-2 en el Sánchez-Pizjuán, en los dos últimos envites contra el Sevilla
Odysseas Vlachodimos, Mejor Parada de LaLiga en febrero
LaLiga ha galardonado al meta del Sevilla con el premio a la Mejor Parada del mes de febrero en la Primera división, en concreto por una espectacular salvada ante Tsygankov en el choque de hace dos semanas contra el Girona. Vlachodimos, que ya estuvo nominado en enero, se impuso a David Soria (Getafe) y Sergio Herrera (Osasuna).
El Sevilla FC también optaba a llevarse el galardón al Mejor Gol de LaLiga EA Sports en febrero, que finalmente ha sido para el delantero del Valencia CF Largie Ramazani, quien venció a los bellos tantos de Unai Elgezabal (Levante UD) y de Neal Maupay (Sevilla FC) -en su debut en Palma de Mallorca-.
Manuel Pellegrini, el Mejor Entrenador de LaLiga en febrero
Es curioso, porque en el último derbi en casa del Betis (Benito Villamarín, 30/03/2025), Pellegrini posó con el trofeo a Mejor Entrenador de LaLiga en el mes de marzo de 2025 y este domingo hará lo propio con el mismo galardón en febrero de 2026; tras imponerse en la votación a Arbeloa (Real Madrid) y Bordalás (Getafe).
El curso pasado, el chileno aparecía en la foto junto a Isco Alarcón, elegido como mejor futbolista de Primera división en aquellos momentos. El mediapunta malagueño, sin duda, es el gran ausente en El Gran Derbi de La Cartuja.
... y los otros, la pintan de rojo
Unos tiñen de verde la ciudad...
El derbi tiene claro ganador, según los lectores de ESTADIO Deportivo
Betis y Sevilla llegan al Gran Derbi de este domingo en situaciones muy diferentes en la tabla, aunque todo se iguala en un partido de máxima rivalidad como éste. O eso, al menos, piensan los lectores de este periódico:
José Campaña opina sobre el Betis - Sevilla
El ex del Sevilla FC, que coincidió con el portero del Real Betis en la UD Las Palmas, ha atendido la vídeollamada de ESTADIO Deportivo para participar en la previa de este partidazo: "A mi amigo Álvaro Valles le deseo que haga un gran partido, pero que el derbi lo gane el Sevilla"
Jorge Molina analiza El Gran Derbi en ESTADIO Deportivo
El exdelantero del Real Betis lo tiene claro con y se moja en su predicción: "Es el momento ideal para jugar el derbi"
¿Dónde ver El Gran Derbi?
En televisión, en YouTube, en Twitch, en Spotify, en iVoox, en X... Te explicamos todas las formas de seguir el Real Betis - Sevilla FC
Real Betis - Sevilla FC, cara a cara
La Inteligencia Artificial de Olocip señala a los mejores en El Gran Derbi
Pablo Fornals y Djibril Sow son los futbolistas más en forma de los dos conjuntos hispalenses en la previa de este encuentro correspondiente a la jornada 26 en LaLiga EA Sports
Los posibles onces en El Gran Derbi
Muchas cuentas pendientes tras el 0-2 de la primera vuelta entre un cuadro verdiblanco que quiere afianzarse en la quinta plaza y uno blanquirrojo que desea alejarse más del pozo
La convocatoria del Sevilla FC
Matías Almeyda recupera a Juanlu Sánchez, tras cumplir castigo, y a los reestablecidos Oso y Castrín; pero mantiene las bajas por lesión de Rubén Vargas y Marcao, así como las de los sancionados Joan Jordán y Tanguy Nianzou.
El argentino, que ha citado a 25 efectivos, deberá hacer dos descartes que se sentarán junto a él en las gradas de La Cartuja, ya que el propio técnico tampoco podrá estar.
La convocatoria del Real Betis
Pellegrini ha citado a los 23 futbolistas disponibles y cuenta con las bajas de los lesionados Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso; así como con la del sancionado Valentín Gómez
Así llegan Real Betis y Sevilla FC
El Betis llega al derbi asentado en la quinta plaza en LaLiga con 42 puntos, +5 sobre el Celta (37), pero de nuevo muy lejos de la cuarta plaza que ahora vuelve a ser del Villarreal (51).
- Clasificado para los octavos de la UEFA Europa League, donde se verá con el Panathinaikos, y eliminado en los cuartos de la Copa del Rey por el Atlético, los de Pellegrini encadenan cuatro jornadas invictos con el empate de la semana pasada ante el Rayo Vallecano (1-1) y tres triunfos seguidos contra Mallorca (1-2), Atlético (0-1) y Valencia (2-1).
- El inicio de 2026 fue irregular, con el 0-5 de los colchoneros en Copa, la derrota ante el Alavés (2-1) o el empate en Oviedo (1-1) antes de vencer al Villarreal (2-0).
Por su parte, el Sevilla es decimosegundo con 29 puntos, 13 menos que su eterno rival pero con más colchón sobre el descenso (+5) tras perder sólo uno de los cinco últimos partidos (8 de 15). Y eso que el cambio de año no pudo ser peor:
- Eliminado de la Copa por el Alavés (1-0) a mediados de diciembre, cerró la primera vuelta con tres derrotas seguidas ante Real Madrid (2-0), Levante (0-3) y Celta (0-1).
- La segunda vuelta la inició con tablas en Elche (2-2), triunfo contra el Athletic (2-1) y sólo ha perdido en la visita al Mallorca (4-1). Luego, supieron a poco los dos empates en casa ante Girona y los babazorros (sendos 1-1), pero la victoria del pasado finde en Getafe (0-1) ha subido la moral.
¡Muy buenos días!
Quedan todavía ocho horas para que arranque El Gran Derbi, pero abrimos directo desde ya para ir contándote todos los detalles que ha dejado esta semana y montar la previa más completa que puedas encontrar
ESTADIO Deportivo está desde ya en la calle para poner el termómetro e ir testando cómo está el ambiente y los ánimos en las aficiones del Real Betis y del Sevilla FC, la última hora de los dos equipos desde sus lugares de concentración, el goteo de aficionados que se irá haciéndose notar en La Cartuja...
Absolutamente todo lo que pase te lo vamos a contar en directo por aquí. Además, podrán disfrutar del partido vía online. Desde las 17:00 horas y hasta el término de este encuentro de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, ED conectará a través de los canales de este periódico tanto en YouTube como en Twitch; así como en plataformas de podcast como Spotify e iVoox.
Que gane el mejor, que sólo se hable de fútbol y que lo disfrute todo el mundo
¡Arrancamoooos!
La capital de Andalucía ha disfrutado de muchísimos duelos de máxima rivalidad local al final de La Palmera y ha asistido a otro buen montón de batallas en el corazón de Nervión. Después del 2-1 del 30 de marzo de 2025 en el Benito Villamarín y del 0-2 registrado el pasado 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, este domingo, día 1 de marzo de 2026, El Gran Derbi cruza el río Guadalquivir para el duelo que el Real Betis y el Sevilla FC disputarán esta vez en el Estadio de La Cartuja en medio de la jornada 26 de LaLiga EA Sports.
Será el primer derbi oficial que se disputa en el hogar provisional de los béticos, pero no será el primer choque cainita que acoge este feudo nacido con el nombre de Estadio Olímpico de Sevilla, pues el 31 de agosto de 2021 ya fue el escenario de un encuentro amistoso entre verdiblancos y blanquirrojos. La cita acabó con 1-1 y duró sólo 45 minutos, ya que se trataba de un triangular con motivo del I Trofeo Estadio Olímpico en el que el Athletic Club hizo de invitado de excepción y cuyo trofeo acabó en las vitrinas de la entidad de las trece barras.
El Gran Derbi liguero que se dirime este domingo tiene un contexto totalmente distinto, pues el Real Betis busca mantener su racha de cuatro jornadas seguidas sin perder (10 puntos de los últimos 15) para seguir afianzándose en esa quinta plaza que defiende con un colchón de cinco puntos sobre el sexto (el RC Celta de Vigo) y, tratar de acercarse a los puestos de UEFA Champions League, que se han alejado a nueve puntos tras la victoria del Atlético de Madrid en Oviedo (0-1) y a pesar de la abultada derrota del Villarreal CF en Barcelona (4-1) a lo largo de la tarde-noche de este pasado sábado.
Más presión aún tiene el Sevilla FC, que por tercer curso seguido se ve obligado a la ingrata pelea por eludir el descenso, una tarea que ha encaminado en este inicio de segunda vuelta con sólo una derrota en cinco jornadas (8 puntos de 15) que le ha permitido afrontar El Gran Derbi en la nueva casa de su eterno rival con cinco puntos de ventaja sobre el RCD Mallorca, que es el equipo que marca la tercera plaza por la cola en la clasificación de Primera división.