Jorge Molina lo tiene claro con el derbi sevillano y se moja en su predicción: "Es el momento ideal para jugar el derbi"

ESTADIO Deportivo tuvo el placer de poder hablar con Jorge Molina sobre uno de los encuentros más importantes de la liga española, como es el Gran Derbi, y las sensaciones de un auténtico referente del beticismo

Sevilla es una de esas ciudades especiales para todo. Tanto para sus festividades como para sus costumbres, siempre suele existir disparidad de opiniones y hasta bandos marcados. Esto se muestra más en el derbi sevillano, donde dos son los equipos que hacen que una ciudad entera se paralice para disfrutar de todo lo que envuelve a este partido de grandes emociones. Este domingo, a las 18:30, será el feudo del Real Betis el encargado de acoger este partido frente al eterno rival, estando ambos en situaciones clasificatorias muy distintas. Los de Manuel Pellegrini están en esa lucha por soñar con la Champions League, aunque el empate frente al Rayo Vallecano frenó algo esa euforia. El Sevilla FC, por su parte, consiguió una victoria de quilates frente al Getafe CF, que le hizo separarse de los puestos de abajo de la clasificación.

Para analizar todo lo que envuelve este partidazo, en ESTADIO Deportivo hemos tenido el placer de poder hablar con una de las figuras de Heliópolis, como es Jorge Molina. Los béticos le recuerdan en esa delantera junto a Rubén Castro que, a pesar de estar en un mal momento institucional, dio grandes noches en el Benito Villamarín.

El momento ideal para dar un golpe sobre la mesa

La situación clasificatoria de ambos antoja una gran diferencia en muchas cuestiones, por lo que el favoritismo va para el conjunto local. "Sensaciones positivas. Se han cambiado un poco las tornas de la época de cuando yo estaba. Los derbis eran un poco más complicados para nosotros y ahora el Real Betis está en una mejor posición a nivel de todo. Aún así, sabiendo que el derbi es un partido diferente y que no tiene nada que ver, pero se juega en La Cartuja, que aunque no sea el Benito Villamarín, el ambiente va a ser el mismo. La esencia del beticismo sí es Villamarín y la afición va a llenar La Cartuja igual. Ahora mismo es el momento ideal para jugar el derbi y que caiga del lado bético".

La actualidad contrasta con la época en la que Jorge Molina se encontraba en el Betis, con una estabilidad institucional que ha pasado del barrio de Nervión al de Heliópolis. "Esa estabilidad que hay ahora mismo en el Betis a nivel institucional, a nivel deportivo, a nivel de cantera, a nivel de todo. Eso hace que tengas ese crecimiento y ha coincidido también que el Sevilla ahora mismo no está en un buen momento ni en lo deportivo ni en lo institucional. Es un partido diferente y no tiene nada que ver con lo que viene, pero evidentemente siempre es mejor afrontarlo con esa tranquilidad que te da esa clasificación de liga y con esos jugadores", respondió.

La importancia de transmitir lo que significa el derbi y la predicción de Jorge Molina

Muchos son los jugadores que, al hablar de este partido, recuerdan aquellos momentos previos donde se dejaban llevar de todo ese ambiente que envolvía a este encuentro. Como figura importante del vestuario, era uno de los encargados de enganchar a los recién llegados. "Que entiendan lo que significa ese partido. Más que dentro del vestuario, lo que te lo hace sentir es la gente. No te preocupes que ya fuera del vestuario la gente te hace sentir lo que es ese partido y lo especial que es. Dentro del vestuario, intentas seguir fomentando ese sentimiento de esa importancia de ese partido que es totalmente diferente a todos", respondió.

Por último, también quiso dejar su pequeña predicción para este encuentro, atreviéndose a dejar un resultado. "¿Una porra? Un 2-0 para el Real Betis. En cuanto a goleadores, te voy a decir Antony y el otro te voy a decir Fornals. Está haciendo un año brutal y, ante las bajas de Lo Celso y de Isco, Fornals es el que está haciéndose un poco ese papel de asociarse con los de arriba. La temporada está siendo muy buena por su parte".