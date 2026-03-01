Natan: "Jugar un derbi es bonito y ganar es especial"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar en exclusiva con Natan, que ha querido analizar el derbi sevillano, el episodio del Ramón Sánchez-Pizjuán y todo lo que envuelve al encuentro

El gran día ya ha llegado. Apenas quedan horas para que ruede el balón en el Estadio de La Cartuja y para que, de esa manera, dé comienzo uno de los partidos más esperados de la ciudad de Sevilla, como es el derbi. Béticos y sevillistas tienen este día apuntado en rojo en el calendario, con la ilusión de poder vencer al eterno rival y poder gozar de esa superioridad hasta dentro de unos meses. Ahora mismo, la pelota está en el tejado del Real Betis, que contará con el claro cartel de favorito aunque, en el primer equipo, no hay ninguna confianza.

Para saber esto último, en ESTADIO Deportivo pudimos hablar con el central brasileño Natan. Tras una primera parte donde expresó su deseo de escribir su nombre en la historia del Real Betis, en esta segunda habló de las sensaciones para este partido frente al Sevilla FC. También quiso hablar sobre la situación que le tocó vivir en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con el lanzamiento de objetos que acabó con la suspensión temporal del encuentro. Todo esto en la previa del que será el cuarto derbi para el defensa, que ya ha podido disfrutar de dos victorias.

- ¿Cómo va la preparación del partido?

- Todo bien. Sabemos que es un partido muy importante para los aficionados y para nosotros también. La semana es diferente para todos, así que estamos preparados. Va a ser un gran partido.

- Para el encuentro, estará de la mejor manera, ¿no?

- Estoy bien físicamente. Gran parte del equipo está bien, está centrado. Lo importante es que, físicamente y mentalmente, estoy perfectamente.

- Con el derbi, sensaciones positivas, ¿no?

- Muy positivas. Pero, como he dicho, es un derbi. Si no entramos fuertes y no entramos concentrados en cada partido, va a ser difícil. Vamos a estar en casa, con el apoyo de nuestros aficionados y eso es muy bueno para nosotros. Estamos bien, estamos centrados. Vamos a hacer un gran partido y ojalá salgamos con la victoria.

- ¿Qué recuerdos guarda de este tipo de partidos?

- A mí me gusta. Jugué tres derbis. He ganado dos y perdido uno. El último derbi fue bastante especial, hacía mucho tiempo que el Betis no ganaba en el estadio de ellos. La sensación de jugar estos partidos es muy importante. Los jugadores siempre queremos jugar estos partidos importantes y el derbi es más uno de ellos.

- ¿Cómo vivió el episodio en el Sánchez-Pizjuán?

- Tengo respeto. En el campo, siempre celebro mis entradas. Tengo total respeto al Sevilla FC y a todos sus aficionados, pero en el campo me transformo. Quiero ganar siempre y uno siempre acaba vibrando. Entramos en los vestuarios y hablamos también. Queríamos terminar el partido para celebrar luego, ya que faltaban cinco o diez minutos. Ya pasó.

- Celebrar un derbi es bonito, ¿no?

- Ganar un derbi. Jugar es bonito y ganar es especial.

- ¿Alguna vez ha vivido un partido de esta estas características?

- En Brasil hay muchos derbis. Flamengo, cuando juega Flamengo contra Vasco da Gama. En Italia también, cuando jugaba el Nápoles contra la Juventus. Pero, aquí, el derbi es diferente. La pasión de los aficionados y la semana es diferente. Eso cambia un poco. No hay igual.

- Ya le dicen los aficionados que hay que ganar el derbi, ¿no?

- Sí, siempre que salen por la calle y me dicen que vamos a ganar y que vamos a ser fuertes el domingo. Siempre respondo que vamos fuerte. Queremos ganar todos los partidos, pero este más.

- Por último, un mensaje para los béticos.

- Hola, béticos. Os esperamos en el estadio. El apoyo de vosotros es fundamental para nosotros. Será un gran partido. Vamos a entrar con ganas y vamos a pelear por cada balón. Ojalá salgamos con la victoria y poder celebrar todos después del partido.