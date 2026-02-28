La convocatoria del Betis para El Gran Derbi: Pablo García y Valentín Gómez, protagonistas por distintos motivos

El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, ha citado a un total de 23 futbolistas -todos los disponibles- para recibir la visita del Sevilla FC a La Cartuja en la jornada 26 de LaLiga EA Sports y cuenta con cuatro ausencias obligadas

El Real Betis se ha dado un multitudinario baño de masas en la mañana de este sábado en La Cartuja, que ha abierto sus puertas para que miles de aficionados alentasen a Manuel Pellegrini y a sus jugadores en el último entrenamiento previo a El Gran Derbi contra el Sevilla FC que acogerá este mismo estadio durante la tarde del domingo, en un duelo de máxima rivalidad local correspondiente a la jornada 26 en LaLiga EA Sports y para el que el técnico chileno ha anunciado su convocatoria apenas unas horas después de esta multitudinaria sesión matinal. En la lista destacan la ausencia de Valentín Gómez, que eleva a cuatro las bajas verdiblancas, y el regreso de Pablo García.

Antony fuerza un partido más; Cucho, Bellerín, Junior, Bakambu y Aitor Ruibal llegan al derbi en plenas condiciones

Al margen de la duda con el joven atacante canterano, no había mucho espacio para la sorpresa, ya que en los días anteriores se pudo comprobar que Antony dos Santos no se lo perdería por nada del mundo, después de haberse quedado por sanción fuera del derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y seguirá forzando su pubalgia para ayudar al Betis. Además, el propio Pellegrini confirmó que los tocados Cédric Bakambu y Aitor Ruibal llegan en plenas condiciones a la cita contra el Sevilla FC, así como también los varios futbolistas que había entre algodones por estar recién salidos de lesión: Cucho Hernández, Héctor Bellerín y Junior Firpo.

"Cucho tuvo que hacer más minutos de lo esperado la semana pasada, pero ya tiene también una semana más de trabajo, así que está en la lista de citados y en condiciones de jugar 90 minutos sin problema. Bakambu anda en un muy buen momento, así que tenemos bien cubierta por ahora esa posición. Bellerín y Junior, que venían con lesiones más largas -aunque ambos estuvieron también en la lista ante el Rayo-, han podido ponerse a punto entrenando toda la semana con intensidad. Están los dos citados y listos para reaparecer", explicó el entrenador bético en la rueda de prensa que ofreció este pasado viernes.

El Betis, con cuatro bajas: el sancionado Valentín Gómez se une a los tres lesionados

Es decir, que las únicas ausencias por lesión en el Real Betis son las ya conocidas de Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso. A estas tres bajas de larga duración se une la ya mencionada de Valentín Gómez, que vio la quinta amarilla en el choque del pasado domingo y deberá cumplir un partido de sanción. A cambio, regresa Pablo García, que se cayó por sorpresa de la citación del pasado domingo ante el conjunto vallecano.

La lista de convocados del Real Betis para recibir al Sevilla FC en El Gran Derbi

Así las cosas, la convocatoria al completo con los jugadores citados por Manuel Pellegrini para el Real Betis - Sevilla FC de este domingo está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Marc Roca, Sergi Altimira, Pablo Fornals, Nelson Deossa y Álvaro Fidalgo; y los atacantes Antony dos Santos, Aitor Ruibal, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Pablo García, Chimy Ávila, Cucho Hernández y Cédric Bakambu.