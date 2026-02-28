El Real Betis y el Sevilla FC celebran el 28-F impartiendo divertidas clases de andaluz en la previa de El Gran Derbi

Heliopolitanos y nervionenses han felicitado a todos los andaluces con mensajes institucionales y con vídeos en los que se puede ver a figuras como Isco Alarcón, Nemanja Gudelj, Antony dos Santos, Ez Abde, Matías Almeyda, Natan de Souza o los canteranos criados en la región

La jornada de este sábado no ha sido un día cualquiera en Sevilla. La ciudad luce sus mejores galas en este festivo 28 de febrero, Día de Andalucía que además coincide con la previa de El Gran Derbi que enfrentará en la tarde de este domingo al Real Betis y al Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja en la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los heliopolitanos han trabajado a puerta abierta ante más de 25.000 espectadores y los nervionenses se han ejercitado a puerta cerrada, pero ambos han compartido una unánime felicitación a todos sus paisanos.

Isco luce orgullo verde y blanco; el Real Betis examina de andaluz a Antony, Natan y Abde

"Orgulloso de nuestra tierra, de nuestra gente y de nuestros colores", manifesta Isco Alarcón, capitán del Real Betis y uno de los grandes ausentes en El Gran Derbi de este domingo. El mediapunta malagueño, que se encuentra de baja desde que se lesionó el pasado 27 de noviembre, sólo tres días antes del primer duelo cainita liguero en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aparece en un primerísimo primer plano ataviado con la segunda equipación de esta temporada, de color azul celeste con una franja diagonal con la bandera de Andalucía.

También han festejado en Heliópolis este 28 de febrero con 'clases de andaluz' para tres béticos extranjeros pero muy adaptados a la vida en Sevilla, como han demostrado el marroquí Ez Abde o los brasileños Antony dos Santos y Natan de Souza, quienes han participado en un divertido vídeo en el que los medios del club verdiblanco les sometían a una encuesta para testar el nivel de conocimiento que han adquirido sobre la cultura de su región de adopción. "Orgullosos de nuestra tierra. De su gente. De sus tradiciones y valores. ¡Viva Andalucía!", ha sido el mensaje institucional del Real Betis.

Gudelj, Almeyda y los canteranos del Sevilla FC felicitan a los andaluces por el 28-F

Más de lo mismo en el Sevilla FC. "Orgullosos de nuestra esencia, de nuestra tierra, de su gente y de sus raíces. Feliz día a todos los andaluces y andaluzas", se puede leer en el mensaje institucional compartido por la entidad de Nervión en sus diferentes perfiles en las redes sociales junto a un foto-montaje con seis canteranos andaluces posando a los pies de la majestuosa y monumental Giralda.

Asimismo, los medios de comunicación del Sevilla FC han pasado la cámara para que varios de sus futbolistas posen en una 'selfie' para explicar lo que supone este Día de Andalucía. "Hola familia, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que hablo bastante bien el andaluz. Feliz Día de Andalucía. Un abrazo fuerte", ha señalado el capitán blanquirrojo Nemanja Gudelj con ese peculiar acento balcánico-hispalense.

"Andalucía es libertad, talento, magia, pureza...", han gritado a cámara el visueño José Ángel Carmona, el sevillano Juanlu Sánchez, el jerezano Manu Bueno y el lebrijano Isaac Romero. "¡Sevillista, feliz Día de Andalucía a todos!", han insistido otros dos jugadores de la casa como el moronense Kike Salas o el granadino Miguel Sierra. La publicación la culmina un mensaje del entrenador nervionense, Matías Almeyda: "Un feliz Día de Andalucía a todo el sevillismo y que pasen un hermoso día".