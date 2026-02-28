Alessio Lisci apuesta por olvidar al Real Madrid y no se fía del Valencia

El técnico de Osasuna habló este sábado en la previa del encuentro ante los de Corberán, del que afirmó que es un "muy buen entrenador"

Osasuna buscará este próximo domingo los tres puntos ante un Valencia con problemas en clasificación ya que los de Corberán están a solo dos puntos del descenso que al comienzo de la jornada 26 marca el Mallorca con 24. Delante estará Osasuna con 33 puntos y con ansias de meterse cerca de puestos europeos. A pesar de la diferencia de puntos, Alessio Lisci dejó claro este sábado que no se fía del cuadro de Corberán.

Alessio Lisci avisa sobre un Valencia con menos puntos de los que debería

Comentó Alessio Lisci que el Valencia debería de haber sumado más puntos, especialmente en la primera vuelta y ahora viven una dinámica menos buena: "Yo creo que es engañoso porque para mí, tienen una muy buen plantilla. Tienen muy buen entrenador y creo que están muy bien entrenados. Pienso que tienen menos puntos de los que se merecen. Sobre todo en la ida, creo que se han merecido muchísimos más puntos. Luego han entrado en una dinámica no tan buena, aunque últimamente habían ido mejor".

Destacó Alessio Lisci los automatismos del Valencia: "A veces, cuando los equipos no van todo lo bien que se podía imaginar, la gente empieza a disparar a todos los lados. Pero yo creo que, tanto la plantilla como el entrenador, son de mucho nivel y se nota. Cuando los ves jugar, se nota que tienen muchísimos automatismos, que tienen muy claro qué tienen que hacer".

El técnico de Osasuna tiene claro el plan ante el Valencia

Alessio Lisci fue contundente en el plan que tiene para que Osasuna supere al Valencia: jugar como en El Sadar. "Un equipo que sea capaz de jugar como jugamos en casa, de hacer un partido mejor que el que hicimos en Elche, que no nos gustó. Queremos dar otra vez ese pasito que dimos en Vigo y en Vallecas para ser muy competitivos fuera de casa", declaró Alessio Lisci.

El entrenador italiano también apostó por dejar atrás el importante triunfo del pasado fin de semana ante el Real Madrid: "Seguir entrenando como cuando estamos agobiados. Es la única solución, seguir entrenando el cien por cien porque repito que mañana, nos espera un partido contra un rival de mucho nivel y muchas veces. Dar el cien por cien, en esos partidos no te vale".

La victoria ante el Real Madrid alienta a Osasuna

Pero Alessio Lisci no escondió que el triunfo ante el Real Madrid supuso un subidón de moral aunque no son más que tres puntos: "Estamos con confianza. Pero cuando volvimos a entrenar ya se lo dije a los jugadores, hay que olvidar al Real Madrid. Esto sigue. Sí, hacía años que no se ganaba al Real Madrid pero son tres puntos, no son seis. Este finde hay en juego tres puntos más. Tenemos que ser muy fríos y entrenar bien, que es lo que ha hecho esta semana el equipo. Después de una gran victoria pueda llegar un gran fracaso. Tenemos que ir a hacer un gran partido en Valencia".