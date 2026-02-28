El debate en la portería del Valencia: "Yo ahora mismo no cambiaría a Dimitrievski"

Ya recuperado de su lesión, Agirrezabala faltará por séptima jornada consecutiva este domingo, ante Osasuna, pero podría optar a la titularidad en el siguiente encuentro, también en Mestalla ante el Alavés. Hay voces que apuestan en cambio por mantener al internacional macedonio

Vuelve el debate a la portería de un Valencia que tiene 13 'finales' por delante para tratar de lograr la permanencia. Este domingo, ante Osasuna en Mestalla, Carlos Corberán seguirá apostando por Stole Dimitrievski bajo palos. Pero con una semana más de entrenamientos por delante, Julen Agirrezabala, que ya se ejercita con el grupo, opositará a recuperar su sitio en el siguiente compromiso, también de local y ante un rival directo como el Deportivo Alavés.

Dimitrievsvki ha mejorado los números de Agirrezabala

El meta vasco ha sido baja en las seis últimas jornadas de LaLiga debido a la rotura sufrida en el isquiotibial de su pierna izquierda a comienzos de año, lo que ha aprovechado el internacional macedonio para darle un vuelco radical a su situación. Atrás queda la sanción económica que el club le impuso por sus declaraciones sobre su compañero y rival en la portería, del que dijo que tenía que "jugar sí o sí" por el acuerdo de cesión suscrito con el Athletic, el cual obliga a la entidad che a pagar más dinero si el meta vasco no juega un determinando número de partidos.

No eran pocos los que dudaban de su compromiso y rendimiento, pero la respuesta del ex del Rayo Vallecano está siendo notable y sus números hablan por sí solos. Y es que Dimitrievsvki ha mejorado los guarismos de Agirrezabala en goles encajados, número de paradas o porcentaje de victorias. Por ello, no es de extrañar que el Valencia se plantee ahora su renovación, pudiendo ampliar el contrato que acaba el 30 de junio por dos campañas más previo pago de un bonus de 500.000 euros.

La opinión del ex valencianista Juan Luis Mora

Así, el futuro de la portería che es un tema en el que ya trabajan Ron Gourlay y su dirección deportiva. Pero mientras tanto, la papeleta sobre quién ocupa la titularidad en esta recta final de campeonato es para Corberán, surgiendo opiniones de voces autorizadas que tratan de mediar en el debate, como la del ex meta valencianista Juan Luis Mora.

"Yo no cambiaría a Dimitrievski porque es un momento crucial de la temporada y vienes de jugar con un portero bastante tiempo. Entonces yo no lo cambiaría por eso. ¿Por qué? Porque te estás jugando lo que te estás jugando", aseguró el que fuese portero che entre 2005 y 2008 en el programa 'La Banda' de À Punt, donde aludió a factores que van más allá del rendimiento ofrecido por el macedonio para seguir confiando en él.

El factor mental, clave en la portería

"Aquí el aspecto psicológico cuenta mucho, muchísimo, y más en la posición de un portero, que tienes que tener una confianza extra. Si ya un jugador tiene que tener una confianza, en un portero tiene que tener una confianza extra. ¿Por qué? Porque son décimas de segundo. Esa toma de decisiones, cuando vienes sin jugar, es complicado. Y cuando vuelves a jugar... Sí, te cuesta, quizá te cuesta ese inicio, aunque depende de cada uno. A lo mejor no te encuentras ese sitio que dejaste: le llaman la pérdida de sitio. Yo creo que también te encuentras que el que lo está haciendo en tu puesto lo está haciendo bien, Dimitrievski. Eso mentalmente puede afectar. También a la hora de volver", sentenció el que fuese también cancerbero del Oviedo, el Espanyol o el Levante sobre la barrera las diferencias a nivel de confianza entre Dimitrievski y Agirrezabala.