Durante los casi dos meses que el meta vasco ha estado de baja, Dimitrievski ha ofrecido un rendimiento notable, por lo que el técnico che deberá tomar ahora una importan decisión: premiar al macedonio o restituir el estatus inicial en la portería

Casi dos meses después de caer lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, Julen Agirrezabala está de vuelta. Su presencia junto al resto grupo fue la gran novedad en la sesión de este martes, demostrando que su recuperación es un hecho al ejercitarse con normalidad. De este modo, el meta vasco vuelve a estar disponible para Carlos Corberán, que ahora tiene una complicada papeleta por delante.

Una titularidad que solo su compañero cuestionó

El cancerbero cedido por el Athletic, indiscutible en el once las 18 primeras jornadas de LaLiga, sufrió la citada rotura muscular en el partido contra el Celta de Vigo del pasado 3 de enero. Desde entonces se ha perdido siete encuentros, así como las dos últimas eliminatorias de la Copa del Rey. Pero en su lugar, Stole Dimitrievski ha aprovechado la oportunidad con creces.

Atrás queda la sanción económica que el club le impuso al internacional macedonio por las declaraciones sobre su compañero y rival en la portería, del que dijo que tenía que "jugar sí o sí" por el acuerdo de cesión suscrito con el Athletic, el cual obliga a la entidad che a pagar más dinero si el meta donostiarra no juega un determinando número de partidos. No eran pocos los que dudaban de su compromiso y rendimiento, pero la respuesta del ex del Rayo Vallecano está siendo notable y sus números hablan por sí solos.

Los números de Dimitrievski y su posible renovación

Dimitrievsvki ha mejorado los guarismos de Agirrezabala en goles encajados, número de paradas o porcentaje de victorias. Por ello, no es de extrañar que el Valencia se plantee ahora la renovación del Macedonio, que tenía muy claro hacer las maletas como agente libre al concluir su contrato el 30 de junio. Sin embargo, el club che tiene la posibilidad de ampliar dicho vínculo por dos campañas más, aunque para ello debería rascarse el bolsillo y pagar 500.000 euros.

Una decisión clave en la planificación de la 26/27

La continuidad de Agirrezabala, en cambio, sería mucho más cara. Casi inalcanzable en realidad para las posibilidades económicas del club che, que pactó una opción de compra que ronda los 12 millones de euros. Por tanto, lo que suceda de aquí a final de temporada dará muchas pistas acerca de la planificación de cara a la próxima campaña en la portería valencianista, donde solo el renovado Cristian Rivero tiene asegurado un sitio y a buen seguro se buscará a otro cancerbero que pelee con Dimitrievski o Agirrezabala.

El resto de la enfermería del Valencia

Junto al regreso de Agirrezabala, también fue novedad en el entrenamiento la incorporación al grupo de Diego López después de su esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, así como el estreno del argentino Renzo Saravia, que se ejercitó por primera vez como valencianista.

En el caso del extremo asturiano, que se ha perdido los dos últimos partidos ante Levante y Villarreal, portó un vendaje en la articulación dañada, si bien se entrenó con normalidad, mientras que Lucas Beltrán sigue trabajando en solitario siguiendo un plan de recuperación para poder incorporarse lo antes posible al trabajo con sus compañeros, siendo duda de cara al choque ante Osasuna. Mientras tanto, los lesionados Mouctar Diakhaby, Rubo Iranzo y Dimitri Foulquier siguen con sus respectivos procesos de recuperación.