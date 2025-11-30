Agirrezabala se carga el relato de Dimitrievski en el Valencia

La acusación de Dimitrievski hacia Agirrezabala y sus titularidades caen por su propio peso al observar las estadísticas y actuaciones del meta vasco, que se hace un nombre en el Valencia en un gran comienzo de temporada del portero cedido por el Athletic Club

El Valencia sobrevive tras un inicio de temporada poco ortodoxo dónde las dudas sigue estando a la orden del día. El conjunto valenciano se mantiene fuera de los puestos de descenso gracias, en parte, a las actuaciones de Agirrezabala que con sus números se consolida como uno de los mejores porteros de Primera división. El vasco ha caído de pie en la portería del Valencia y en los planes de Carlos Corberán que lo sitúa como meta principal de Mestalla. Las buenas actuaciones de Agirrezabala se cargan el relato de Dimitrievski que denunció que el portero del Athletic jugaba por contrato.

Agirrezbala se carga el relato de Dimitrievski en el Valencia

El portero del Valencia está siendo uno de los nombres de la temporada en Mestalla. El vasco aterrizó cedido en el Athletic en el mercado de fichajes de verano y se ha convertido en indispensable para Carlos Corberán. Este hecho provocó que Dimitrievski explotase en contra del club y de Carlos Corberán, algo que ha molestado especialmente al Valencia que llama la atención al portero. El portero macedonio desveló las condiciones de la cesión de Agirrezabala que lo dejaban fuera de la ecuación ya que aseguró que el ex del Athletic jugaba por contrato. Pero la realidad es que las actuaciones de Agirrezabala matan el relato de Dimitreiveski. En lo que va de temporada, el portero cedido por el Athletic ha sido titular en 13 partidos de LaLiga, encajando 21 goles y dejando la portería a cero e 4 ocasiones, al igual que su rival en el Athletic, Unai Simón. La defensa del cuadro valencianista no ha acompañado al meta y, aún así, se ha convertido en uno de los porteros de LaLiga con mejor porcentaje de paradas, situándose en el octavo puesto de porteros con más paradas.

El Valencia se plantea el fichaje de Agirrezabala

Las actuaciones de Agirrezabala y las palabras de Dimitrievski ponen muy complicada la vuelta del macedonio a la portería de Mestalla, a pesar de que el meta pidió perdón a sus compañeros y pagó la multa que el club le puso por sus declaraciones. Mientras tanto, Carlos Corberán evita la polémica y sigue apostando por Agirrezabala que empieza a hacerse un nombre en el Valencia, que se plantea el fichaje del guardameta de cara a la siguiente temporada. El vasco ha hecho olvidar a Mamardashvili y la opción de compra que posee es entorno a los 12 millones de euros. Todo dependerá de como finalice la temporada el equipo che que, de momento, no pretende precipitarse con Agirrezabala.