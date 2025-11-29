La negativa esperada y más enfado en Valencia

El cuadro nervionense ha sido espectador privilegiado estos días de los intentos vanos desde la capital del Turia de retrasar el partido entre ambos por su coincidencia con el Maratón

El Sevilla FC jugará en Mestalla cuando estaba previsto, a las 16:15 horas del próximo domingo 7 de diciembre, pese a los intentos desde el Valencia CF y las autoridades de la capital del Turia por mover la cita, al menos, de una hora a la que se está acostumbrando el cuadro de Matías Almeyda. Al menos, ya no hay problemas con el calor, pero, contando con El Gran Derbi y la cita en tierras levantinas, serán cinco choques en esa franja, tres de ellos durante el mes de noviembre. Mucho mejor para sus aficionados, de todas formas, actuar en fin de semana, pues la visita al RCD Espanyol fue la cuarta experiencia en viernes o lunes de trece jornadas. De todas formas, lo que pedía su oponente no era cambiar de día, sino simplemente retrasar un poco la hora por la coexistencia con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

Sin embargo, tras remitir hace unos días una carta la propia alcaldesa, María José Catalá, al presidente de LaLiga, le respondía personalmente Javier Tebas para confirmar la denegación que ya transmitió la patronal de los clubes españoles a la propia entidad blanquinegra, con más razón ahora al estar ya vendidas muchas entradas y haber planificado varios cientos de sevillistas sus viajes de ida y vuelta, así como el hospedaje. La primera edil valenciana, con todo, argumentaba que habrá problemas de movilidad y de escasez de fuerza pública, habida cuenta de que la cita atlética reunirá a 35.000 participantes y a muchos acompañantes y público, retrasándose la apertura de algunas vías hasta poco antes del comienzo del choque entre Valencia CF y Sevilla FC, con el consiguiente perjuicio a los espectadores y posibles retrasos.

Carlos Corberán expresa su malestar con la decisión de LaLiga

"Existe una coincidencia de dos grandes eventos deportivos en la ciudad y con un horario estrecho entre ambos. Me parece una pena que no se cuide con mas detalle la esencia del fútbol, que es el aficionado. Toda Valencia va a estar cortada, no va a haber normalidad, y hay mas de 40.000 personas que se desplazan una hora y cuarto o una hora y media antes del partido a Mestalla, por lo que esa circulación no puede ser normal, porque la ciudad, como digo, estará cortada por el Maratón. Empatizar con el aficionado sólo puede mejorar el fútbol, así que es una pena cuando no se hace", apuntaba este sábado en sala de prensa Carlos Corberán, técnico che, dos días antes de que su equipo se desplace a Vallecas para visitar al Rayo en el encuentro que cerrará este lunes a las 21:00 horas la jornada 14ª de LaLiga.