El Valencia, afectado por el estado del Estadio de Vallecas, se queda sin entradas para el choque de la jornada 14 de LaLiga
El Valencia no contará con entradas para sus aficionados de cara al choque de la jornada 14 en el Estadio Municipal de Vallecas. El conjunto valenciano, según ha informado a sus socios en un comunicado emitido en sus redes sociales, no ha recibido entradas por parte del Rayo Vallecano debido a que "el estadio no cuenta actualmente con una zona habilitada conforme a la normativa vigente para el público visitante". La polémica en torno al estado del Estadio Municipal de Vallecas vuelve a reabrirse y señalar a la directiva vallecano como principales responsables.
El Valencia no dispondrá de entradas para sus aficionados en el duelo ante el Rayo Vallecano
El Valencia ha comunicado a sus socios que no podrá contar con entradas visitantes para los aficionados que quieran desplazarse hasta Madrid para medirse al Rayo Vallecano. "El Valencia CF informa de que no dispondrá de entradas de público visitante para el partido ante el Rayo Vallecano, que se disputará el próximo lunes 1 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas", comienza diciendo el comunicado. La Razón es porque el Estadio Municipal de Vallecas no cuenta, actualmente, con una zona habilitada en relación a la normativa vigente para el público visitante, por lo que el Valencia no podrá contar con el apoyo de los suyos en un partido crucial para dejar atrás, de forma definitiva, el roce con el descenso. "El conjunto madrileño y LALIGA han comunicado al Club que nuestros aficionados no podrán acompañar al equipo debido a que el estadio no cuenta actualmente con una zona habilitada conforme a la normativa vigente para el público visitante", subraya el Valencia que deja claro que esta situación es totalmente ajena al club che y a sus dirigentes. "Esta situación, que es completamente ajena al Valencia CF, viene produciéndose desde inicio de temporada y está siendo analizada semana a semana desde LALIGA", sentencia el comunicado.
El Valencia afronta el nuevo reto de la plantilla sin público valencianista
En este contexto, el Valencia tendrá que enfrentarse al nuevo reto marcado en la plantilla che sin su público. Con la dinámica cambiada tras los dos últimos resultados, el Valencia se pone como objetivo lograr la primera victoria de LaLiga fuera de Mestalla. El duelo ante el Rayo Vallecano, que llega a la jornada 14 tras haber empatado 0-0 con el Oviedo y con las bajas por sanción de Isi Palazón y Pathé Ciss, se presenta como una oportunidad de oro para dar un paso al frente y sacudirse los males que han atormentado al conjunto de Carlos Corberán esta temporada.