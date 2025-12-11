Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, recula con el Athletic Club: de la "xenofobia" a "un grande de Primera"

El alcalde de Ourense, tras sus polémicas declaraciones sobre el Athletic Club, rival en Copa del Rey del equipo gallego, define al cuadro bilbaíno como "un grande de Primera" días después de acusar de racista a los rojiblancos por su filosofía

El sorteo de la Copa del Rey ha deparado que Athletic Club y Ourense CF crucen sus caminos en busca de alcanzar la siguiente ronda dela competición europea. Pasada las dos primeras fechas del torneo, el Athletic Club entra en juego y el equipo gallego será su primer rival copero. Sin comerlo ni beberlo, el duelo ha desatado la polémica en torno al cuadro vasco que ha recibido duras acusaciones y críticas por parte del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que menospreció al equipo bilbaíno en unas declaraciones que no han pasado desapercibido. Tras acusar de "xenofobia" al Athletic Club, el alcalde de Ourense recula y se dirige al cuadro bilbaíno como "un grande de Primera".

El alcalde de Ourense desata la polémica con el Athletic Club

Gonzalo Pérez Jácome, tras su polémico tuit al conocer que el rival del equipo de la ciudad que preside, Ourense, iba a ser el Athletic, ha reculado en torno a su postura frente al equipo vasco al que tachó de "xenófobo" por la filosofía que sigue el cuadro bilbaíno, formado por jugadores nacidos, criados o con pasado en Euskal Herria. "Al Ourense CF le tocó la pedrea del bombo en la Copa del Rey. Jugará contra el Bilbao", comenzó diciendo el alcalde que luego explicó que con "pedrea" se refería a que no le había tocado al Ourense el gordo (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid). No contento con eso, Gonzalo Pérez catalogó de racista la filosofía del Athletic Club, equipo al que en más de una ocasión se refirió como "el Bilbao". "Cuando la xenofobia impide al Athletic ganar más títulos. La victoria del Bilbao ayer en la Copa del Rey, primera en 40 años, cuando había ganado 23 en los 80 años anteriores, aflora el coste de fichar solo a jugadores relacionados con Euskal Herria, en plena globalización", escribió en redes sociales.

Gonzalo Pérez en relación al Athletic Club: "¿Hace cuanto no viene un grande de Primera a Ourense?

La polémica servida por el alcalde de Ourense traspasó fronteras y desató el malestar en el Athletic Club que se ha topado con una versión distinta de Gonzalo Pérez en la que respeta y valora al club como lo que es, "un grande de Primera". Así lo ha escrito en sus redes sociales junto aun mensaje donde anunciaba que la entradas ya estaban disponibles para el partido. "¿Hace cuánto no viene un grande de Primera a Ourense?", subraya en el mensaje dónde subraya en mayúsculas "ATHLETIC de BILBAO", poniendo fin a la polémica y reculando con unas palabras que han calentado el duelo copero.