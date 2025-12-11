Unai Simón y el papel clave de Luis Enrique en su carrera: "Es el que más me ha enseñado"

El meta del Athletic cuajó una gran actuación en Champions ante el PSG y recibió los halagos del entrenador asturiano, al que agradeció que en su día le diera su confianza para debutar en la selección española

El Athletic Club logró contener al PSG en San Mamés para sumar un valioso punto que le mantiene vivo en la Champions. Los rojiblancos compitieron ante el actual campeón de la competición y fueron capaces de mantener su meta a cero ante un equipo que venía de anotar 19 goles en las cinco jornadas anteriores. Buena culpa de ello, sin duda, la tuvo Unai Simón, que ya fue decisivo ante el Atlético de Madrid y volvió a cuajar otra gran actuación. Fueron hasta cuatro las intervenciones salvadoras del meta internacional, que también se vio ayudado por el larguero y por un despeje de Yuri bajo palos tras sacarle un mano a mano a Fabián.

MVP del Athletic - PSG

Todo ello hizo merecedor al de Murguía del premio a MVP del choque, aunque lejos de sacar pecho por dicho galardón quiso contextualizar el duro cometido de los porteros en cada encuentro. "De lo que se trata es de intentar parar todo lo que te venga. Es un momento dulce porque igual otro momento la toco y va para adentro, o si en la última de Fabián no está Yuri detrás para sacarla", señaló, manteniendo al mismo tiempo un discurso prudente con respecto a las opciones de su equipo en la máxima competición continental, que pasan por un pleno de victorias en las dos jornadas que restan.

“Viendo como fue el año pasado, la pinta es que tenemos que ir a jugar contra el Atalanta a ganar y recibir al Sporting de Portugal buscando también la victoria. Pero eso será otra película. Ahora, a centrarnos en lo que nos viene por delante y seguir con esta intensidad", destacó, con la mente puesto ya en el siguiente compromiso liguero frente al Celta de Vigo y el estreno en la Copa del Rey ante el Ourense CF, en ambos casos en tierras gallegas.

Los elogios de Luis Enrique...

Tras el duelo ante el PSG, quien sí resaltó el nivel que viene ofreciendo Unai Simón fue el entrenador del conjunto parisino, el español Luis Enrique, que fue quien lo hizo debutar en la selección española en un amistoso ante Países Bajos en noviembre de 2020. "¿No os acordáis de los palos que me dio la prensa cuando lo puse? Yo sí. Arriesgamos cuando lo pusimos siendo el tercer portero, nadie lo esperaba. Se merece estar ahora a un nivel 'top' como para jugar en cualquier equipo del mundo, así que me alegro mucho. Le he dicho al final: '¡vaya hombre, has ido a hacer el mejor partido contra mí!", bromeó el asturiano.

...Y los de Unai Simón

Como respuesta, por su parte, el cancerbero rojiblanco, que desde entonces suma 56 partidos con la 'Roja', desveló que el ex del Barça, entre otros, es el técnico que más le ha marcado en su carrera. "Luis Enrique probablemente sea el entrenador que más me ha enseñado, con el que más he crecido a nivel de experiencia. Es su momento me dio la oportunidad de debutar con la selección y me alegraré por todo lo que le ocurra", sentenció.