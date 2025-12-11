Las cuentas del Athletic en Champions: ¿qué necesita para clasificarse?

El empate ante el PSG mantiene vivo al conjunto rojiblanco, que deberá hacer un pleno de puntos en las dos jornadas que restan para llegar a las cifras que teóricamente pueden dar acceso al 'top 24' y con ello el pase a la eliminatoria previa a los octavos de final

El amargo sabor que supuso el inesperado empate a cero de la anterior jornada ante el Slavia de Praga, marcado por la falta de acierto ante la portería checa, quedó borrado de un plumazo este pasado miércoles con un empate muy dulce ante el París Saint-Germain. El Athletic Club fue capaz de frenar al actual campeón de la Champions, con Unai Simón en plan estelar, y volvió a demostrar que es capaz de competir con los mejores, dando continuidad a la victoria liguera ante el Atlético de Madrid para ilusionar de nuevo a su parroquia.

A dos puntos del objetivo

El punto obtenido ante el conjunto francés no acerca el objetivo de alcanzar el 'top 24', que permite seguir vivos en la competición y afrontar una eliminatoria previa a los octavos de final el próximo mes de febrero. Dicha meta sigue a dos puntos de distancia y la frontera la marca actualmente el Copenhague, verdugo de un Villarreal ya eliminado, con 7. Junto al equipo danés, pero por encima en la tabla, aparecen con esa misma cifra Nápoles y Qarabag, mientras que por debajo, y por tanto fuera ya del objetivo, se sitúan la Benfica, Pafos y Union Saint-Gilloise, todos ellos con seis unidades.

Desde más atrás, el Athletic mira a todos esos rivales con 5 puntos (los mismos que el Olympiacos) desde la 28ª posición, pero con el convencimiento de que sigue muy vivo. Una derrota ante el PSG le habría dejado virtualmente sin opciones, pero el empate es oro punto para mantener vivo el sueño. Después de que la pasada campaña hicieran falta 11 puntos para meterse en el 'top 24', las predicciones auguran que este curso podría bastar con 10. Pero a Valverde y los suyos les da igual: todo pasa por ganar los dos encuentros que les restan. Sumar un triunfo y un empate les dejaría con 9 puntos y eso sería del todo insuficiente, por lo que deben ir a por el pleno y esperar los resultados del resto, aunque en ese caso tendrían muchas papeletas para seguir adelante.

Los rivales que le quedan al Athletic

No será fácil en cualquier caso, puesto que el próximo el 21 de enero tocará rendir visita a una Atalanta que llega lanzada. La escuadra italiana es quinta en la tabla con 13 puntos, los mismos que el Manchester City y el propio PSG, y pelea por mantenerse en el 'top 8' para asegurarse un billete directo a los octavos. El primer paso, por tanto, será salir victoriosos de Bérgamo. Ese caso, la particular 'final' de los rojiblancos llegaría una semana después, el 28 de enero, en San Mamés ante el Sporting de Portugal, que ahora mismo es 14º con 10 puntos.

Las cuentas sí salen ya en el plano económico

Por otro lado, en el aspecto económico, el club bilbaíno ya ha cumplido las prudentes predicciones que trazaron sus dirigentes en el presupuesto elaborado para esta 25/26. "Consideramos que el Athletic no pasa de la fase de grupos. Solo hemos presupuestado una victoria y dos empates en Champions, y en ese caso las primas de los jugadores no existen", aseguró al respecto el responsable económico, Guillermo Ruiz-Longarte, en la última asamblea de compromisarios. Por tanto, en este sentido, ya se ha cumplido el objetivo con el triunfo frente al Qarabag en San Mamés y las igualadas ante PSG y Slavia de Praga.

Con ello, el club bilbaíno se ha embolsado 3,5 millones de euros, a los que hay que sumar los 18,6 kilos que se aseguran por jugar la Fase Liga, sin contar los réditos del 'market pool'. Además, independientemente de su clasificación, aún debe recibir otro premio por ello, que va de los 700.000 euros asignados al último a los 10 millones que se llevará el líder. Y si consigue el pase a los octavos, otros 11 millones para la caja.