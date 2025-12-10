El presidente del Betis analiza el fichaje de Fábio Silva y confirma que Pellegrini tiene una vía de escape para la selección de Chile

Ángel Haro ha atendido a la prensa desde el aeropuerto de Sevilla, antes de viajar a Zagreb para el partido ante el GNK Dinamo, y ha repasado asuntos de actualidad como el nuevo contrato del técnico, la hoja de ruta para el mercado de enero o las obras en el Benito Villamarín

La expedición del Real Betis ha llegado en torno a las 09:00 horas de este miércoles al sevillano Aeropuerto de San Pablo para tomar un vuelo que le llevará hasta Zagreb (Croacia), donde en la tarde-noche de este jueves se enfrentará al GNK Dinamo en el estadio Maksimir, en busca de tres puntos que dejen encarrilada la clasificación a falta aún de dos partidos más para el término de la Fase Liga. Justo antes del viaje previo a esta sexta jornada de la UEFA Europa League ha comparecido ante los medios de comunicación el presidente verdiblanco, Ángel Haro, que ha repasado varios asuntos de la actualidad: las particularidades del contrato de Manuel Pellegrini, el posible fichaje invernal de Fábio Silva, los plazos para el regreso al estadio Benito Villamarín o el supuesto enfado de la entidad con Sofyan Amrabat.

La renovación de Manuel Pellegrini y la cláusula de escape en su contrato para asumir la selección de Chile

"Bueno, estamos muy contentos con la renovación. Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas o favorables, nos sentaríamos y llegaríamos a un acuerdo pronto", ha manifestado Haro sobre la ampliación de contrato de Pellegrini hasta 2027, sin querer desmentir las informaciones que apuntan a que el técnico chileno habría aceptado la considerable rebaja salarial propuesta por el Betis a cambio de incluir una vía de escape para poder asumir la selección de Chile.

"Se dieron esas circunstancias y nada, contento con esta renovación. Creo que él también está contento y se liga a nosotros un año más. Sinceramente, yo no le echo mucha cuenta a este tipo de ventanas (contractuales) porque hay una relación tan fluida que, cuando Manuel entienda que su ciclo en el Betis ya acabó porque piensa irse a la selección chilena o a cualquier otro proyecto, nos sentaremos con el mismo cariño que hemos tenido hasta ahora y lo resolveremos. Por tanto, no es tan relevante el hecho de tener ventanas de salida en el contrato", ha añadido.

Haro, prudente con los fichajes invernales del Betis: "Si hay salidas y es alguien que mejore lo que hay, se acometerá"

"Este próximo mercado invernal es un mercado más, ya nos hemos mostrado activos en otros años. Creemos que tenemos un buen equipo, muy completo, pero todos los mercados son oportunidades y hay que verlo desde este punto de vista. Sí es verdad que tendría que haber salidas para que pudieran llegar jugadores", ha explicado Ángel Haro tras ser preguntado por la alta actitividad de las dos últimas ventanas de enero: Bakambu, Fornals, Johnny Cardoso y Chimy Ávila, en el de 2024; Antony y Cucho Hernández, en 2025. En este sentido, no ha querido dar pistas sobre el nombre de Fábio Silva como principal objetivo: "Creemos que tenemos una buena delantera, pero todo es mejorable".

"Estamos siendo muy ambiciosos temporada tras temporada. Y para cuadrar números nosotros tenemos que dar plusvalías antes de que termine el año. Ya vamos un poquito excedidos, en el sentido de que ya hemos puesto muchos elementos. Tenemos una plantilla amplia, de gran valor, y no estamos sobrados para poder ir al mercado. Por tanto, tiene que haber salidas antes de que llegue cualquier tipo de incorporación. No es una obsesión, es un plus, es una ventana que se ve como una oportunidad y, si se dan las circunstancias, si vemos que puede venir un jugador que de verdad mejore lo que hay, se acometería. Pero no vamos ir al mercado por ir, no estamos en esa situación", ha añadido.

Los plazos para el regreso del Betis al Benito Villamarín: "No serán cuatro años; pero menos de tres, tampoco"

"Estamos haciendo la base para la nueva licitación. Va a ser una licitación reglada, con un perfil diferente y con unas cuatro constructoras. En breve tendremos la licitación en marcha y espero que en febrero o marzo tengamos adjudicación. Las obras empezarían por esa época, 15 ó 20 días después de la adjudicación. Yo creo que los tres años son prácticamente ya inevitables. No van a ser menos de tres, pero cuatro, no. Antes, sinceramente, trabajábamos con la hipótesis de que serían unos dos años y medio con. Ahora, dos años y medio o tres".