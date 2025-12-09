A tres días de Nochebuena, la tradición más bonita se estrena en La Cartuja

La séptima edición de la lluvia solidaria de peluches, que se celebrará el próximo domingo 21 de agosto ante el Getafe, debuta en la nueva casa verdiblanca

El Real Betis pone en marcha una temporada más la tradicional lluvia de peluches, una acción solidaria en la que los aficionados lanzan al terreno de juego muñecos de felpa que son donados a diferentes asociaciones con el objetivo de que ningún niño se quede sin un regalo en esta Navidad. En esta ocasión, esta alabada iniciativa, que arrancó en 2018, se realizará durante el Real Betis-Getafe CF del próximo domingo 21 de diciembre, último encuentro oficial del año 2025 de los heliopolitanos, correspondiente a la 17ª jornada del campeonato nacional de LaLiga EA Sports, que se disputará en el Estadio La Cartuja a partir de las las 21:00 horas.

El Real Betis y su Fundación animan a todos los aficionados a participar, pero, a fin de que la acción pueda desarrollarse de manera segura, es necesario cumplir algunos requerimientos, sobre todo relativos a las dimensiones y características de estos presentes, que serán recolectados nuevamente, como de costumbre, por la legión de voluntarios coordinada hasta hace nada por el simpar Curro Pichi, nombrado recientemente delegado de campo de la entidad verdiblanca. Así las cosas, los peluches no pueden superar los 30 centímetros en ninguna de sus tres dimensiones (de largo, de ancho o de profundo) ni los 200 gramos de peso. Tampoco pueden tener baterías, ni internas ni externas, así como otros elementos duros que pudieran causar daños al ser lanzados.

Desde La Cartuja advierten de que aquellos peluches que no cumplan con estos requisitos serán recogidos en las puertas de acceso y, por supuesto, entregados a las distintas organizaciones, aunque no podrán entrar en el recinto colindante con Santiponce ni mucho menos lanzados en el tiempo de descanso al césped para su recolección junto al resto. El lanzamiento, como ya se ha dicho y es de sobra conocido, se realizará en el intermedio, una vez que finalice la cuenta regresiva que los asistentes podrán seguir por los videomarcadores del estadio.

En busca de un nuevo récord de juguetes recogidos

La solidaridad del beticismo está fuera de toda duda. De esta manera, cada año se supera un nuevo registro del anterior en las seis ediciones celebradas hasta la fecha (únicamente se ausentó la tradicional lluvia desde los anfiteatros por el cierre de los estadios con ocasión de la pandemia a finales de 2020 y principios de 2021, con más de 20.000 unidades de peluches recogidas y repartidas entre los niños más necesitados a través de diferentes plataformas y asociaciones sevillanas. En 2024, además, se organizó una recogida paralela para los damnificados de la DANA en Valencia.