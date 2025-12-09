El CTA se posiciona y confirma la incongruencia con el penalti de Bartra y el no penalti de Nobel Mendy

'Palo' de sus jefes a Sánchez Martínez, que hizo caso omiso de la recomendación de Melero López en el Espanyol-Rayo, y respaldo a Iglesias Villanueva por avisar a Hernández Maeso en La Cartuja

Las dos cosas no podían ser. Por tanto, el Real Betis o el RCD Espanyol habrían sido agraviados con un penalti en contra o sin él a favor durante la jornada 15ª de LaLiga. Y el Comité Técnico de Árbitros se ha decantado por respaldar la decisión de Hernández Maeso de señalar el punto fatídico tras el aviso desde Las Rozas de Iglesias Villanueva, mandando de paso un 'palo' al más veterano Sánchez Martínez, quien, pese a la recomendación de Melero López, se mantuvo en sus trece de no señalar pena máxima por el brazo extendido de Nobel Mendy a remate de Fernando Calero en el RCDE Stadium. Estasdos polémicas acciones y el gol invalidado a Roberto Fernández por un leve toque previo de un compañero que le dejaba en un milimétrico fuera de juego (aplauso incluido para las nuevas tecnologías, que contradicen el espíritu de una norma que velaba por la no anulación de jugadas tan justas) han abierto el programa 12 de 'Tiempo de revisión', espacio dedicado al análisis de las controversias arbitrales del propio organismo dependiente de la RFEF, que también se ocupó un buen rato del Villarreal CF-Getafe CF.

Ha sido Marta Frías Acedo la encargada de ejercer de portavoz del colectivo con la infracción de Marc Bartra ante Marcus Rashford: "En el Estadio de La Cartuja, un delantero del Barcelona dispara a portería y el balón es rechazado por un defensor del Betis, impactando primero en la pierna y, a continuación, en el brazo en una acción rápida. El árbitro no sanciona nada, permitiendo que el juego continúe. Posteriormente, el VAR analiza la jugada desde distintas cámaras y recomienda revisión, al entender que el brazo del defensor ya está en posición elevada y antinatural y ocupa un espacio que no le corresponde para, de esta forma, hacer su cuerpo más grande ante el disparo a portería. Tras ver las imágenes en el monitor, el colegiado señala penalti. La Regla 12 establece que se sancionará con penalti cuando el balón toque el brazo de un jugador en posición antinatural, ampliando su volumen corporal y ocupando un espacio injustificado. El CTA respalda la intervención del VAR y la decisión final del árbitro. El rebote previo en su propia pierna no exime de sanción, ya que el jugador afronta la acción con el brazo previamente en posición potencialmente punible, por lo que la sanción de penalti es correcta. Se subraya la importancia de aplicar este criterio para garantizar la uniformidad en las decisiones".

El mensaje de la cacereña, aunque adscrita al colegio aragonés, iba por el 'verso libre' Sánchez Martínez, que fue desmentido a continuación en la acción entre Fernando Calero y Nobel Mendy: "En Cornellà se produce una acción en el área del Rayo Vallecano en la que el balón golpea en el brazo de un defensor visitante. El árbitro decide no señalar nada. Desde la sala VOR, el VAR analiza la jugada y considera que el brazo está completamente extendido, en posición antinatural y ocupando un espacio que no le corresponde, por lo que recomienda revisión en el monitor. Tras acudir a la pantalla, el colegiado mantiene su decisión inicial de no penalti. La Regla 12 establece que se sancionará con penalti cuando el balón toque el brazo de un jugador en posición antinatural, ampliando su volumen corporal y ocupando un espacio injustificado. El criterio se centra en la posición del brazo y su relación con la acción, no en la intención. Un brazo extendido y separado del cuerpo, como en esta jugada, se considera punible. El CTA entiende que la acción debió sancionarse con penalti. Los argumentos del VAR son correctos, tales como brazo extendido, posición antinatural y ocupación de espacio indebido. Por tanto, el árbitro debería haber cambiado su decisión tras la revisión en el monitor".

Lo que dice exactamente al respecto al Regla 12 de la IFAB: Faltas y conducta incorrecta

"Cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción", especifica la Regla 12 de la IFAB, dejando en duda lo de Marc Bartra, pues resulta muy complicado lanzarse al suelo con los pies por delante y con los brazos recogidos y pegados al cuerpo. Encima, precisa que, "con el fin de determinar con claridad las infracciones por mano, el límite superior del brazo coincide con el punto inferior de la axila, tal y como ilustra el gráfico", recordando que "no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción". El rebote del tiro de Rashford roza, precisamente, en el sobaco derecho del catalán.