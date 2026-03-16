Natan apaga las alarmas en el Betis para el choque europeo

El central brasileño sintió molestias contra el Celta, lo que ponía en duda que llegara al jueves, pero las pruebas a las que se sometió este lunes, han resultado muy positivas

Después del empate de este domingo contra el Celta, que le permite conservar la quinta plaza con tres puntos de renta, el Betis disputa este jueves un partido fundamental para el devenir de esta temporada. No en vano, los verdiblancos se juegan en La Cartuja el pase a cuartos de final de la Europa League en el segundo asalto de la eliminatoria contra el Panathinaikos.

El Betis necesita remontar el 1-0 de la ida y para ello Pellegrini desplegará su once de gala, por lo que el técnico ha recibido una gran noticia esta misma mañana, tanto en cuanto podrá contar con uno de sus futbolistas más importantes de cara la visita de los helenos.

Natan encendió las alarmas al echarse al suelo contra el Celta

En este sentido, Natan encendió las alarmas durante el transcurso del choque contra los vigueses cuando se tiró al suelo en el centro del campo por unas molestias que le complicaban seguir sobre el terreno de juego.

Desde el banquillo se le preguntó si podía continuar y él dio luz verde y aguantó hasta final del choque a pesar de que no se encontraba al cien por cien.

Por esta razón, el futbolista abandonó hoy la ciudad deportiva para someterse a pruebas con el fin de comprobar si había alguna zona afectada después de lo ocurrido contra los vigueses.

Las pruebas descartan una lesión de Natan

Y lo cierto es que, como informa ABC, el resultado ha sido muy positivo para el futbolista y para las huestes verdiblancas, ya que los servicios médicos no han detectado ninguna lesión reseñable.

Por ende, Natan se sumará al grupo en el entrenamiento de mañana martes o en el siguiente, ya a expensas de su evolución, y estará disponible salvo giro para el choque del jueves contra los de Rafa Benítez. De hecho, lo más probable es que parta de titular, acompañado de Diego Llorente o Marc Bartra, ya dependiendo del estado físico del madrileño, que se perdió el choque contra los celestes por un golpe.

Cabe apuntar que Natan es el futbolista de la plantilla bética con más minutos, pues lo ha jugado prácticamente más allá de los contados partidos en los que ha decidido darle descanso, como contra el Getafe.

El brasileño suma un total de 2.932 minutos repartidos en 35 partidos y, a día de hoy, se erige en uno de los futbolistas franquicia del Betis, por el elevado interés que despierta a nivel continental y que puede alimentar en el escaparate de la Europa League merced a que podrá jugar este jueves.