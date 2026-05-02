Villarreal 5-1 Levante: El Villarreal se abona a la Champions y el Levante, al sufrimiento

El conjunto de Marcelino golea al de Luís Castro en una segunda parte letal de los hombres de amarillo, que con este triunfo se aseguran matemáticamente su presencia en la próxima edición de la Champions League; el Levante ve frenadas sus ilusiones de permanencia

No defraudó el duelo regional entre Villarreal y Levante con dos equipos que tenían mucho en juego. Por un lado, el conjunto de Marcelino necesitba un solo punto para asegurar matemáticamente su presencia en la próxima edición de la Champions League mientras que el de Luís Castro con tres salía del descenso, pero el que iba a salir victorioso serían los locales, merced a una segunda parte letal ante un rival que ve como sus opciones de salvación se ven reducidas a falta de cuatro jornadas.

En el primer cuarto de hora el Villarreal tuvo hasta tres claras ocasiones para haber roto la igualdad pero no acertó entre los tres palos. Gerard Moreno la mandó fuera, Comesaña se encontró con la cruceta y Mikautadze remató por encima del larguero.

El Levante pasaba sus peores minutos en defensa, viéndose muy superado por el Villarreal pero poco a poco los granotas consiguieron estirarse y comenzar a aparecer por el área rival, obligando a Tenas a entrar en acción. El meta amarillo desbarata una ocasión de Iván Romero y cuando más empezaba el Levante a manejar el balón, llegó una mala noticia.

La lesión de Carlos Álvarez

El jugador que marca la diferencia en el Levante, Carlos Álvarez, se lesionaba en una desafortunada acción. El '24' buscaba ganar un balón dividido y al meter la puntera, el tobillo izquierdo se le queda atrás y se le doble hacia afuera. Tuvo que entrar Iker Losada en lugar de un Carlos Álvarez que se marchaba apoyando entre los médicos y con ostensibles gestos de dolor.

Por si no fuera ya de por sí mala noticia para el Levante esta lesión, Matías Moreno acabaría poniendo en bandeja el 1-0 a Mikautadze. El central granota fallaba en la cesión a Ryan y dejaba el balón franco para el georgiano que, aunque escorado, sacó a relucir su calidad con un toque sutil para batir al meta del Levante.

El Levante se repone y empata gracias a Espí

Pero el cuadro de Luís Castro no se iba a rendir tan fácilmente y nada más comenzar la segunda parte lograba la igualada gracias un buen remate de cabeza del hombre gol de este equipo, Carlos Espí, que ha firmado ocho de los últimos doce goles del Levante, hoy pescando un gran centro de Pablo Martínez desde la banda derecha.

Volvía a creer el cuadro granota, que veía de nuevo muy cerca el poder seguir sumando y por qué no de tres, pero el Villarreal volvió a poner su maquinaria en marcha. Mikautadze pedía penalti de Arriaga y después remataba mordido pero iba a ser Alberto Moleiro, con un gol marca de la casa, quién iba a poner de nuevo por delante a los de Marcelino.

La trituradora amarilla aparece en el tramo final

El 2-1 obligó de nuevo al Levante a irse hacia arriba en busca de al menos un punto, que volvía a sufrir el revés de una nueva lesión, en esta ocasión de Tunde, que había saltado al campo 20 minutos antes y recaía de sus molestias musculares.

En los últimos 20 minutos de partido, el Villarreal iba a sentenciar el choque con tres goles prácticamente al contragolpe. Mikautadze hacía el tercero finalizando un buen servicio de Pépé. Pudo recortar distancias Brugui con un trallazo al poste pero ya en los últimos minutos, Buchanan y Pépé redondeaban la cuenta para un Villarreal que volverá a jugar en Champions la próxima temporada mientras que al Levante se le complica la permanencia pero sigue siendo posible.

- Ficha técnica:

Villarreal: Tenas; Freeman, Pau Navarro (Kambwala), Veiga, Pedraza (Cardona 74'); Pépé, Parejo (Thomas Partey 74'), Comesaña, Moleiro; Gerard Moreno (Kambwala 85') y Mikautadze (Ayoze 74').

Levante: Ryan; Toljan, Matturro, Moreno, Pampín; Arriaga (Raghouber 68'), Olasagasti, Pablo Martínez (Brugui 77'); Carlos Álvarez (Iker Losada 30'); Carlos Espí, Iván Romero (Tunde 46') (Etta Eyong 68').

Goles: 1-0 (38') Mikautadze; 1-1 (51') Espí; 2-1 (62') Moleiro; 3-1 (69') Mikautadze; 4-1 (87') Buchanan; 5-1 (90') Pépé.

Árbitro: Hernández Hernández (canario). Amonestó a Arriaga, Comesaña, Veiga, Thomas Partey.

Incidencias: 16.169 espectadores en La Cerámica.