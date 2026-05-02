Giráldez pide perspectiva para la temporada del Celta: "Debemos ser más fríos y valorar el recorrido"

El entrenador del Celta de Vigo analiza el momento de su equipo antes de medirse al Elche y repasa algunos nombres propios como los de Iago Aspas o Carl Starfelt

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, ha analizado el momento actual que vive su equipo. Más allá del momento, el técnico ha querido tener una visión más amplia de la temporada. "Lo logrado tiene mucho valor. A veces nos centramos en lo negativo inmediato, pero debemos ser más fríos y valorar el recorrido, la perspectiva y lo difícil que es estar donde estamos ahora", ha asegurado en la rueda de prensa previa al choque contra el Elche.

Giráldez ha ahondado en esta idea. "Hay que cambiar la dinámica de resultados, que no están siendo buenos pero tenemos que ser optimistas, saber dónde estamos. Lo difícil que es a estas alturas de la temporada estar en el lugar aquí, en la pelea. A lo mejor nos quedamos con lo negativo de la inmediatez, pero tenemos que valorar la perspectiva", ha insistido el entrenador del Celta de Vigo.

También se ha referido a la mentalidad de su equipo y el deseo por pelear por Europa. "Tenemos que tener confianza en los jugadores en que van a dar todo lo que tienen dentro de sí", ha explicado Giráldez que ha continuado: "Quieren estar en Europa el año que viene porque ha sido precioso vivirlo este año".

Respecto al partido de este domingo, Giráldez ha valorado al Elche y su pelea por la permanencia: "Los equipos que luchan por el descenso tienen un nivel de competitividad que quizá otros más tranquilos en la clasificación no tienen. Es un equipo que nos va a exigir mucho".

Giráldez, sobre Iago Aspas

Además Giráldez se ha detenido en algunos nombres propios de su equipo. Uno de ellos ha sido Iago Aspas. "Quiero que Iago esté aquí el mayor tiempo posible porque es fundamental para nosotros, y él lo sabe. Lo he dicho muchas veces: es el jugador que más he disfrutado viendo como espectador y al que disfruto cada día. Tiene una ilusión tremenda, aunque hay una parte física que debemos cuidar", ha afirmado el técnico.

Otro ha sido Starfelt, del que este viernes informaba el Celta en un comunicado y sobre el que se valora su paso por el quirófano. "Intentamos que se recupere lo antes posible y que vea la luz pronto, porque lo está pasando mal. Es un momento complicado para él y queremos mandarle toda nuestra fuerza y apoyo", ha dicho. "Veremos cómo evoluciona con el tratamiento; no hay que ponerse plazos, lo importante es que se recupere bien", ha agregado.

Precisamente la baja de Starfelt, unida a la Marcos Alonso por sanción, condiciona las opciones en defensa. Un asunto tratado por Giráldez: "Por desgracia venimos con bajas donde menos hemos rotado, nosotros y la mayoría de equipos. Es difícil que entre alguien y te dé rendimiento bueno inmediato, porque es un puesto en el que cada error se paga, aunque no sea algo que baje necesariamente tu nivel. Necesitamos confianza, porque cualquier defensa del equipo ha tenido buenos partido".