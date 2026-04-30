El secreto del mejor Celta de Vigo está en los 26 años

El cuadro de Balaídos ha tenido su mejor rendimiento en Primera división (desde que ascendió desde Segunda por última vez) cuando sus plantillas tienen una edad media entre 25,5 y 26,5 años

El actual Celta de Vigo que dirige Claudio Giráldez está peleando por terminar la temporada en posiciones que le den derecho a jugar en Europa la próxima temporada con una de las plantillas más jóvenes desde que regresó a Primera en 2012. El rendimiento del equipo vigués desde su vuelta a Primera esconde un patrón claro: su mejor versión aparece cuando la edad media ronda los 26 años.

La edad se dice que habitualmente es solo un número pero en el caso del Celta de Vigo y sus plantillas es síntoma de una mejor o peor temporada tal y como se ha comprobado desde su regreso a la élite del fútbol en España. Desde ESTADIO Deportivo hemos analizado el rendimiento de las plantillas del Celta de Vigo desde que se produjo su último ascenso a Primera en el 2012. Es decir, en las siguientes 13 temporadas, las que van desde la 2012/13 hasta la 2024/25 y usando también los datos de edad media de la actual plantilla que dirige Claudio Giráldez.

Un Celta de Vigo que rinde entre los 25 y los 26 años

El Celta de Vigo que el pasado curso se clasificó para la Europa League contaba con la plantilla con una media de edad más baja desde que ascendió a Primera por última vez en 2012. La media de edad de la plantilla del Celta de Vigo fue de 25,5, siendo Iago Aspas el jugador más veterano del plantel tal y como ocurre en el presente curso.

La última vez que el Celta de Vigo tuvo una media similar fue en la 2013/14. Entonces, contaba Luis Enrique en el banquillo, con Santi Mina como pieza más joven (18 años) y Cabral como el más veterano con 28 años. En dicha temporada el Celta de Vigo tuvo una edad media en su plantilla de 25,6 años.

Las mejores temporadas del Celta de Vigo desde el último ascenso a Primera

El Celta de Vigo, sin contar la última temporada en Primera división y teniendo como punto de partida el ascenso de 2012, ha pasado un total de 13 cursos en la élite del fútbol español. En estas 13 temporadas y sin ser un patrón fijo al haber un par de excepciones, las mejores clasificaciones en Liga han llegado con plantillas no excesivamente jóvenes y tampoco demasiado veteranas en lo que a media de edad se refiere.

La media de edad en plantilla con la que el Celta de Vigo ha obtenido sus mejores clasificaciones en Primera ha sido entre 25,5 y 26,5. El primer ejemplo fue en la anteriormente citada 2013/14 con Luis Enrique. El Celta de Vigo terminó en novena posición. En el curso anterior, el primero tras el ascenso, un Celta de Vigo dirigido por Paco Herrera y luego por Abel Resino, estuvo a punto de pagar la novatada de ser un recién ascendido y a pesar de tener una plantilla con 26,1 años de media, terminó en la posición 17.

La estabilidad de la mano de Berizzo y Giráldez

De las 13 temporadas que ha culminado el Celta de Vigo desde que regresó a Primera llama especialmente la atención el resultado obtenido con plantillas en la media citada anteriormente entre 25,5 y 26,5. Fue en la 2014/15 con Eduardo Berizzo, uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente del Celta, quien logró la octava posición en la 2014/15 con una media de 26,1 y la sexta posición en la 2015/16 con una media de 25,9. En ese momento el Celta de Vigo vivía una época de estabilidad en su plantilla que se tradujo en pelear por posiciones europeas y dejar atrás el agónico descenso.

La pelea por evitar el descenso en un Celta de Vigo más veterano

Este momento complicado por tener que pelear por evitar el descenso llegó en la 2018/19 con hasta tres entrenadores (Antonio Mohamed, Cardoso y Fran Escribá). Los olívicos, con una media de edad en plantilla de 27,3, terminaron al filo del descenso (17ª posición). El siguiente curso (2019/20) la media de edad de la plantilla bajó a 26,8 pero el resultado en Liga fue idéntico y Gabri Veiga el más joven de una plantilla que rozó nuevamente el descenso a Segunda.

La media de edad del Celta ha bajado en las cuatro últimas

Los dos últimos ejemplos de que un Celta de Vigo más 'veterano' suele tener peor rendimiento en Liga se dio en la 2021/2022 y 2022/23. Esas dos temporadas el Celta de Vigo quedó por debajo de la zona media de la tabla con plantillas que contaban con una media de edad de 27,9 (la mayor desde el último ascenso a Primera) y 27,2 respectivamente. Se notó la caída del Celta de Vigo especialmente en el curso 2021/22 cuando con una media de edad de 27,9 años, pasó de ser octavo la temporada anterior a quedar en una discreta undécima posición.

El rejuvenecimiento del Celta de Vigo en las últimas tres temporadas

El Celta de Vigo alcanzó su techo de media de edad desde que regresó a Primera en la 2021/22 con 27,9 tal y como hemos apuntado anteriormente. Desde entonces, la media de años de las plantillas del Celta de Vigo ha ido descendiendo gradualmente. Una media de 27,2 en la 2022/23, 26,1 en la 2023/24 y 25,5 el pasado curso. La plantilla actual del Celta de Vigo cuenta con la media más baja desde que regresó a Primera con 25,2.

Por tanto se podría decir que el Celta de Vigo actual está en un proceso de rejuvenecimiento y enfocado en un futuro a medio plazo en consolidar un proyecto cuando sus jugadores más jóvenes den un paso al frente como es el caso de Ilaix Moriba, Hugo Sotelo o Hugo Álvarez y 'obliguen' a otros más veteranos como es el caso de Iago Aspas o Borja Iglesias a dar un paso al lado por haber cumplido su ciclo en Balaídos.

La incógnita está en ver si sabrá crecer sin perder el equilibrio que históricamente en la última década le ha llevado a pelear por Europa. Ahí puede estar una de las claves del siguiente paso del proyecto que comanda Claudio Giráldez en el Celta.

Si el Celta de Vigo sigue contando con un entrenador como Claudio Giráldez que conoce perfectamente la cantera de Afouteza, puede tener total tranquilidad en que el relevo generacional se producirá sin mayores problemas ya que las categorías inferiores celestes están empujando desde abajo para hacerse un hueco en el primer equipo.