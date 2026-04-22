Escribá, Coudet, Rafa Benítez, Berizzo, Luis Enrique... ninguno supera el rendimiento de Claudio Giráldez

El actual técnico del Celta de Vigo, con 100 partidos al frente de los celestes, cuenta con mejor media de puntos por encuentro que todos sus predecesores en la última década. Paco Herrera, que dirigió a los gallegos en 119 encuentros, cuenta con una media superior

Claudio Giráldez va camino de convertirse en hijo predilecto o incluso terminará encendiendo las ya famosas luces de Navidad de la ciudad gallega. Claudio Giráldez cumplió la pasada semana 100 partidos oficiales al frente del Celta de Vigo y aunque no pudo celebrarlo con el pase a semifinales de la Europa League por 'culpa' del Friburgo, no dejó de ser una cifra para reconocer.

Claudio Giráldez llegó en marzo de 2023, supliendo a todo un peso pesado de los banquillos como Rafa Benítez y sin hacer ruido. En poco más de tres años ha conseguido salvar al equipo de Segunda en su primera campaña, meterlo en Europa en la segunda y estar en la pelea por volver a repetir la hazaña habiendo jugado los cuartos de la Europa League. Con estos datos, Claudio Giráldez es el entrenador de los últimos tres años con mejor media de puntos en el Celta de Vigo.

De Abel Resino a Rafa Benítez y pasando por Luis Enrique o Coudet entre otros

La media de puntos que Claudio Giráldez tiene ahora mismo en el Celta de Vigo después de 100 partidos es de 1,54. Es importante señalar que para esta estadística también se han analizado los partidos de Copa del Rey y las eliminatorias de Europa League en la que no se cuentan como tres puntos.

Estos números de Claudio Giráldez le colocan en el primer puesto de un escalafón en el que por detrás aparecen técnicos como el anteriormente mencionado Rafa Benítez con un promedio de 1,09, Eduardo Coudet, ex del Deportivo Alavés, con 1,33. También están por detrás de Claudio Giráldez, Fran Escribá 1,04), Unzué (1,33), Berizzo, que se quedó cerca de los 150 partidos y que tiene un promedio de 1,48 y Luis Enrique con 1,30.

Por detrás de nombres como Víctor Fernández

Para encontrar un entrenador que supere la media de puntos lograda por Claudio Giráldez en estos 100 partidos que lleva al frente del Celta de Vigo hay que irse muy abajo en la tabla que sigue un orden cronológico. Fue Paco Herrera, que dirigió a los gallegos en 119 partidos y que se marchó con una media de 1,58 puntos. En el total de esta clasificación, Claudio Giráldez ocuparía la posición número nueve y estaría por detrás de emblemas modernos del celtismo como Víctor Fernández (1,61).

Aunque si nos atenemos a los entrenadores que hayan dirigido 100 o más partidos, Giráldez sería el tercero, solo por detrás de los mencionados anteriormente Víctor Fernández y Paco Herrera. Las estadísticas, al igual que están para romperlas, están para poner en valor el trabajo de un técnico como Giráldez. Desde marzo de 2023 hasta el presente ha sabido hacer crecer al Celta de Vigo sin que los gallegos pierdan una de sus señas de identidad, la cantera.

El propio Giráldez comentó en la previa del duelo de este miércoles ante el Barcelona que tras quedar eliminado ante el Friburgo, sintió el cariño de la afición de Balaídos: ""Estamos orgullosos del sentimiento que hay alrededor del equipo, de la unión, de cosas tan bonitas que se viven como el otro día, que para mí seguramente uno de los momentos más bonitos que he vivido como entrenador es después de perder el otro día, la sensación que tuvimos o la unión que hubo con la gente. Creo que es de agradecer. Estábamos mal acostumbrados el año pasado a ganar muchos partidos en Balaídos y a esos momentos finales de celebración, pero yo también me quedo con muchas derrotas que hemos tenido este año, más de las que nos gustaría, con la reacción que ha tenido la gente, y creo que desde ahí se construye".