Claudio Giráldez, centenario con el Celta de Vigo y con el Barcelona amenazando una peligrosa racha

El técnico gallego cumplió ante el Friburgo su partido 100 dirigiendo a los de Balaídos y si pierde ante el Barcelona sumaría por primera vez cuatro derrotas consecutivas

El Celta de Vigo y Claudio Giráldez tienen aún mucho camino por recorrer juntos. Es importante recordar que Claudio Giráldez tomó el mando del banquillo del Celta de Vigo cuando los celestes cerraron una etapa con Rafa Benítez que se presentó ilusionante pero que finalmente resultó ser desastrosa.

Este pasado jueves Claudio Giráldez cumplió 100 partidos oficiales al frente del Celta de Vigo y tras coger a un equipo al borde del descenso y salvarlo en la 2023/24, cumplió su centenario jugando todo unos cuartos de final de la Europa League.

El Celta de Vigo podría superar ante el Barcelona su peor racha de resultados con Giráldez

Claudio Giráldez renovó recientemente con el Celta de Vigo hasta junio de 2028 en un movimiento que sirvió para sellar el compromiso de seguir caminando juntos desde ambas partes y que también ayudó a cerrar la puerta a intereses de otros conjuntos que tenían en su agenda a un Giráldez que no está dejando indiferente a nadie con su trabajo en Balaídos.

Pero al menos ahora mismo, no es oro todo lo que reluce en el Celta de Vigo ya que la última derrota ante el Friburgo, además de dejar fuera de Europa a los gallegos, supuso la tercera consecutiva y por tanto igualar la peor racha con Giráldez al mando.

El centenario de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo

Claudio Giráldez cumplió el pasado jueves ante el Friburgo sus 100 primeros partidos oficiales al frente del Celta de Vigo y este número redondo llegó de la forma más dolorosa ya que los gallegos se quedaron fuera de las semifinales de la Europa League tras perder 1-3 en un global de 6-1 para los alemanes. Esta derrota supuso la tercera de manera consecutiva para el Celta de Vigo contando la competición liguera y la Europa League.

Es la segunda vez desde que Claudio Giráldez tomó el mando del Celta de Vigo en marzo de 2023 que los gallegos suman tres derrotas consecutivas. La primera de ellas fue en enero de 2025 cuando cayeron por 2-1 ante el Rayo Vallecano en Liga, por 5-2 ante el Real Madrid en Copa del Rey y por 1-2 ante el Athletic Club nuevamente en Liga.

Sin embargo, el Celta de Vigo con Claudio Giráldez al frente jamás ha sumado cuatro derrotas consecutivas ya que en la racha que apuntábamos anteriormente de enero 2025, empató con el Deportivo Alavés después de perder ante el Athletic.

El peor momento del Celta de Vigo esta temporada

Si nos atenemos no solo a las derrotas, el Celta de Vigo vivió en el arranque de la 2025/26 su momento de mayores dudas en Liga también en la Europa League. El cuadro celeste arrancó la temporada en Liga con una derrota ante el Getafe en Balaídos y cinco empates consecutivos. Además, se sumaron sendas derrotas ante Stuttgart en la fase liga de la Europa League y otra ante el Elche en la jornada 7 de Primera división.

Pero si hablamos puramente de encuentros en los que el Celta de Vigo cayó derrotado, los vigueses corren el peligro, en el 101 de Claudio Giráldez, de sumar su peor racha de derrotas consecutivas. La tarea no parece sencilla ya que el próximo miércoles tendrán que visitar al Barcelona en el Spotify Camp Nou a partir de las 21:30 con los de Hansi Flick dolidos tras caer en Champions League y con ganas de sentenciar aún más el título liguero.

Loa números de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo

Con Claudio Giráldez siendo centenario en el banquillo del Celta de Vigo, los gallegos han sumado 44 victorias, 22 empates y 34 derrotas. En lo que a goles se refiere, el Celta de Vigo ha marcado 170 por 150 en contra. Si el Celta de Vigo sigue creciendo tal y como lo ha hecho en los dos últimos años de la mano de Claudio Giráldez, no sería de extrañar que el gallego alcance más pronto que tarde los 200 partidos oficiales dirigiendo al cuadro de Balaídos.