El llamativo crecimiento del valor de mercado de Miguel Román

Pese a su lesión en los últimos meses, el centrocampista ha elevado su tasación con una gran revalorización y apunta a un ilusionante nuevo curso con los gallegos

La temporada de Miguel Román en el Celta de Vigo ha vivido sinsabores, como la lesión que le ha impedido estar disponible en los últimos meses, también el crecimiento de un futbolista que ha llamado poderosamente la atención y que ha experimentado una notable revalorización a tener en cuenta de cara al futuro.

El centrocampista gallego, que espera estar en plenas condiciones para el inicio de la pretemporada del Celta de Vigo, es uno de los jugadores cuyo valor de mercado ha crecido más. Según el portal especializado Transfermarkt, es en estos momentos de 15 millones de euros. Una cifra que contrasta con que apenas unos meses atrás Miguel Román estaba tasado en el mismo lugar en 2,5 millones de euros.

La inoportuna fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo de Miguel Román

Todo en una temporada en la que el gallego no pudo acabar estando disponible para Claudio Giráldez. Una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo en marzo provocó que Miguel Román se quedara fuera de combate y que no pudiera colaborar desde el terreno de juego en los intensos meses finales que ha vivido el Celta de Vigo.

Claro que la temporada de Miguel Román hasta entonces fue especialmente llamativa. Fueron 29 los partidos en los que participó entre las distintas competiciones, un total de 2.003 minutos. Un gol y tres asistencias para un mediocampista que se convirtió en una referencia en la medular de los de Claudio Giráldez. Quedará la duda de si no haberse lesionado, hasta donde habría llegado esa evolución.

El caso es que Miguel Román está llamado a ser uno de los activos del Celta de Vigo en futuros mercados. Esa tasación de 15 millones de euros viene dada por su rendimiento, también por la edad y proyección con la que cuenta el jugador de 22 años. El futbolista tiene dos años más de contrato con la entidad celeste y no se esperan movimientos por él en el mercado de verano. Sin embargo el club, en vista de su proyección, podría plantearse una mejora de sus condiciones.

Claudio Giráldez alababa las virtudes de Miguel Román en el mediocampo del Celta de Vigo

El propio Claudio Giráldez, en una entrevista en La Voz de Galicia, alababa las virtudes y el crecimiento de Miguel Román hace algunas semanas. "Ha sabido completarse muy bien como jugador. Es capaz de aportar en cualquier fase del juego y eso lo tiene que entender cualquier futbolista, que debe ser capaz de manejar muchas cosas, jugar en muchas zonas del campo y en muchos contextos. Creo que es el jugador más completo en ese apartado que tenemos en el equipo", aseguraba el entrenador.

El tiempo dirá sobre este crecimiento de Miguel Román. El futbolista aprovechó los primeros días de vacaciones de la plantilla del Celta de Vigo para seguir con su proceso de recuperación. Él mismo compartió algún vídeo en el que se le podía ver correteando con la pelota y realizando algunos ejercicios. Miguel Román quiere comenzar con fuerza la pretemporada que arrancará el próximo 6 de julio y que nuevamente tendrá el reto de la Europa League.