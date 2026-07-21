El RC Celta oficializa la salida de Manu Sánchez: rumbo al Levante UD

El club gallego no contaba con el lateral izquierdo al que lleva meses buscándole nuevo equipo de cara a la próxima temporada. Su destino, finalmente, es el Levante UD que se ha decantado por el madrileño después de que se le cayera al conjunto granota la opción de Julio Díaz

Manu Sánchez se ha convertido en nuevo jugador del Levante UD de cara a la próxima temporada después de que el RC Celta haya hecho oficial la operación. El lateral izquierdo no entraba en los planes de Claudio Giráldez y, finalmente, ha recalado en el club granota al cual regresa de nuevo ya que ahí jugó la anterior campaña. La operación se basa en una cesión, habiéndose guardado el Levante UD una opción de compra que podrá ejecutar si le convence el rendimiento del madrileño.

El Levante UD reacciona después de que se le escapara Julio Díaz

Manu Sánchez, que mantiene contrato con el RC Celta hasta el 30 de junio de 2028, era uno de los descartes que había realizado el club gallego de cara a la siguiente temporada. El madrileño, al igual que pasó en el pasado verano, no contaba para un Claudio Giráldez que rápidamente le comunicó que lo mejor era que se buscara nuevo equipo.

El Levante UD es el destino finalmente para Manu Sánchez que llega cedido con una opción de compra aunque no ha transcendido la cantidad exacta que el club de Orriols debería pagar para hacerse con sus servicios futbolísticos.

Manu Sánchez fue importante en el Levante UD en la temporada, en la que también estuvo prestado, ya que disputó un total de 33 partidos y 2.818 minutos en los que marcó 1 gol y dio 2 asistencias.

El club granota se ha decantado por confiar de nuevo en Manu Sánchez, de 25 años, después de que en los últimos días se le haya caído el fichaje de Julio Díaz, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, el cual tenía prácticamente hecho. El acuerdo con el canterano madrileño era total, pero cuando iba a firmar emergió el interés del Sevilla FC que hizo que Julio Díaz paralizara su fichaje por el Levante UD para darle absoluta prioridad a su incorporación al club de Nervión.

El comunicado oficial del RC Celta anunciando la cesión de Manu Sánchez al Levante UD

'Celta y Levante UD han llegado a un acuerdo para la cesión con opción de compra de Manu Sánchez durante la temporada 2026/27. El lateral madridista regresará al equipo granota, donde ya jugó la temporada pasada, dejando muy buena impresión .

Desde su llegada al Celta en el verano de 2023, Manu ha disputado un total de 28 partidos oficiales con la camiseta azul antes de continuar su crecimiento deportivo con cesiones separadas al Deportivo Alavés y al Levante UD, donde ha mostrado una gran progresión.

El Celta quiere agradecerle su compromiso y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva aventura deportiva.

¡Buena suerte, Manu!'