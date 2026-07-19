Claudio Giráldez saca conclusiones tras el estreno del Celta de Vigo

El técnico del cuadro celeste valoró el empate ante el Braga y destacó las sensaciones ofrecidas por Javi Galán y Aleix Febas

El Celta de Vigo debutó en pretemporada este pasado domingo ante un Braga mucho más rodado. El Celta de Vigo empató a dos y tras el encuentro, el técnico Claudio Giráldez valoró los primeros minutos de los vigueses en la presente pretemporada. El preparador gallego se mostró satisfecho con el rendimiento que ofrecieron sus jugadores a pesar de medirse a un Braga que disputará la previa de la Conference League dentro de cuatro días.

Claudio Giráldez dejó claro que el Braga había sido mejor en el computo general del encuentro por la mayor preparación que ya acumulan los lusos: "Muy contento, la verdad es que estuvimos por encima de lo esperado después de solo una semana de entrenamientos y jugando contra un rival que lleva cuatro semanas, que compite dentro de cuatro días en la previa de Conference. Evidentemente, en el cómputo general, han sido mejores pero hemos competido muy bien e igualado un partido contra un rival que nos saca mucho tiempo de preparación y que viene mucho más rodado".

Claudio Giráldez destaca a Miguel Galán y Aleix Febas

De entre todos los jugadores que participaron en el primer amistoso de pretemporada del Celta de Vigo, Claudio Giráldez quiso destacar a Javi Galán y Aleix Febas. Además, comentó el nivel de los jugadores que llegan desde el fortuna y la vuelta de Miguel Román: "Muy contento, en especial, por el debut de muchos jugadores, por las primeras sensaciones de Javi Galán y de Aleix Febas que han sido muy buenas, por la aportación de todos los jugadores que vienen del Fortuna y por la reaparición de Miguel Román con muy buenas sensaciones personales y lo que ha mostrado ha sido muy bueno".

La idea del Celta de Vigo en su primer amistoso

Apuntó Claudio Giráldez que la idea ante el Braga era dar su ritmo más alto desde el principio de cada parte aún sabiendo que no iban a aguantar los 45 minutos por el momento de la preparación en el que se encuentran: "Intentamos plantear en los inicios de cada parte el mantener nuestro mayor ritmo. Sabíamos que nos iba a costar los 45 minutos. Es un poco lo que queremos, intentar ser agresivos, lo hicimos muy bien en la primera parte en especial pero el equipo estuvo a buen nivel de competitividad, ordenado, intentando tener la pelota cuando pudimos y fuimos capaces de empatar un partido en los últimos minutos queriendo no conformarnos con el 2-1 pese a estar en pretemporada. Hay lecturas muy positivas en general".

Claudio Giráldez durante el estreno del Celta de Vigo en pretemporada

El Celta de Vigo apuesta por la mejora a balón parado

Por último, Giráldez dejó claro que el Celta de Vigo tiene aún margen de mejora en el balón parado, aspecto clave en el fútbol de hoy en día: "Llevamos una semana de entrenamiento, lo hemos trabajado muy poco. Creo que vamos a mejorar muchísimo durante este año en ese apartado. El equipo tiene claro que puede ser mejor y es importante que la pretemporada nos valga para ajustar ese tipo de situaciones. Los tres goles del partido fueron de balón parado, muestra la importancia que tiene en el fútbol actual y tenemos que trabajarlo pero con la confianza de que vamos a ser mejores a lo largo de la pretemporada y vamos a llegar bien preparados a la temporada".

Una pretemporada de contrastes para el Celta de Vigo

Tras el estreno ante el Braga, el Celta de Vigo de Giráldez tiene aún por delante cuatro partidos más de pretemporada. El 25 de julio los celestes se medirán a un histórico como el Sporting de Gijón. Cuatro días después volverán a tener un rival de la vecina Portugal como el Academico Viseu. Ya en agosto, el día 5, el Celta se medirá al Sassuolo de la Serie A y por el momento su último amistoso está previsto que también sea ante otro rival italiano como el Nápoles.