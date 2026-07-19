Cracovia - Sevilla: horario y dónde ver en tv el partido amistoso

El equipo que entrena Luis García Plaza afronta su segundo encuentro de preparación de esta pretemporada contra un rival que le exigirá más que el Juventud de Torremolinos. A falta de más fichajes, el interés se centra principalmente en ver el rendimiento de los jóvenes y los canteranos

El Sevilla FC sigue su preparación de cara a la campaña que comienza en poco menos de un mes con la disputa de otro partido amistoso en el que esta vez medirá fuerzas contra el KS Cracovia. Un rival que le exigirá mucho más que el Juventud de Torremolinos que sirvió para que el equipo que entrena Luis García Plaza echara a rodar. El duelo va a servir para continuar viendo el nivel de los jóvenes y los canteranos ya que el club de Nervión, de momento, no ha realizado más fichajes porque está centrado en darle salida a aquellos futbolistas con los que no cuenta.

El Sevilla FC se enfrenta, a partir de las 16:00 horas, al KS Cracovia en un partido amistoso que servirá para que el club polaco celebre sus 120 años de existencia. El equipo que entrena Luis García Plaza lleva varios días concentrado en Polonia, escapando del calor de Andalucía, adaptándose a las condiciones del país del este de Europa.

Este test va a servir para que Luis García Plaza, entrenador del Sevilla FC, le siga dando minutos a los jugadores más jóvenes y a los canteranos que quiere hacerse con un hueco en la primera plantilla. También tendrán minutos los tres fichajes que ha realizado el club de Nervión hasta el momento: Sangante, Juan Iglesias y Guridi.

Los jugadores que no van a disputar este partido son los que se han marchado del club o están a punto de ello, siendo los casos más relevantes los de Nianzou, ya traspasado al Lille, y Akor Adams, que está cerca del Venezia FC, y los futbolistas que están apartados y que no cuentan de cara a la siguiente temporada: Gattoni, Cardoso, Joan Jordán y Rafa Mir.

¿Dónde ver por TV el partido KS Cracovia - Sevilla FC?

El partido que disputan el KS Cracovia y Sevilla FC comienza a las 16:00 horas en el Estadio Mariscal Józef Piłsudski y se podrá ver por la plataforma Sevilla FC+ la cual será la encargada de retransmitir todos los encuentros de la pretemporada que va a disputar el equipo que entrena Luis García Plaza.

¿Cómo seguir online el partido KS Cracovia - Sevilla FC?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club polaco y de la entidad sevillana habrá información actualizada al instante de este partido amistoso.